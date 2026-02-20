Una caravana humanitaria con destino a Ucrania e impulsada por sor Lucía Caram parte desde la Sagrada Família

La caravana de ayuda humanitaria impulsada por la Fundación del Convento de Santa Clara, liderada por sor Lucía Caram, ha partido este viernes de Barcelona hacia Ucrania para ofrecer material de emergencia a la población, coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa.

La iniciativa, bautizada como 42.º Corredor Humanitario de la Bondad, se ha materializado con el envío terrestre de 10 ambulancias, siete coches, tres 'pick-up', un vehículo todoterreno y equipamiento médico esencial, que ha partido en frente de la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia.

Después de una misa en la cripta de la Sagrada Familia presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, sacerdotes y fieles han salido a la Plaza de la Sagrada Familia para escuchar a un coro ucraniano. Asimismo, algunas de las autoridades que han asistido a la eucaristía han tomado la palabra antes de finalizar el acto.

Aportaciones del Govern

La caravana cuenta con apoyo y donaciones de distintas administraciones y entidades. La Generalitat ha aportado sacos de dormir, a través de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), y 16 vehículos de los Mossos d'Esquadra fuera de uso. Seis de ellos forman parte de la comitiva que ha salido de Barcelona.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior del Govern, Jaume Duch, ha asegurado que estos vehículos con material básico "pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte". "Desde Catalunya, queremos estar al lado del pueblo ucraniano, por solidaridad, pero también por convicción europea, porque la defensa de Ucrania es también la de una Europa libre, democrática y en paz", ha sostenido Duch.

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha aportado siete generadores de electricidad. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que es "un orgullo" enviar estos bienes para que puedan hacer "funciones vitales" en Ucrania. Además, Collboni ha anunciado que viajará a Kiev en los próximos meses para transmitir "la solidaridad" de todos los barceloneses.

En su turno, el cónsul de Ucrania en Barcelona, Oleg Grabovetskyy, ha dicho que esta "caravana de calor" traslada el calor de los corazones de los españoles a Ucrania. Grabovetskyy ha entregado a Omella un cuadro con el escudo de Barcelona y algunas hojas y flores ucranianas pegadas al lado. Lo ha definido como un amuleto protector.

Clamor por la paz

Finalmente, Omella ha defendido que "la paz verdadera es fruto del amor". "El amor tiene la fuerza de desarmar el odio", ha afirmado el arzobispo. Además, Omella ha agradecido la solidaridad de la Fundación del Convento de Santa Clara. "Gracias por tender puentes donde otros levantan muros", ha sentenciado, antes de bendecir a los conductores y los vehículos.

Por su parte, la monja y activista social sor Lucía Caram ha expresado su deseo de que se ponga fin al conflicto bélico. "Esperemos que sea el último corredor, pero todo indica que vamos a tener guerra para rato", ha lamentado.

Según Caram, la guerra "está en el peor momento". "El clamor que sube hoy al cielo desde la Sagrada Família nos ayuda a abrir un corredor de bondad para que termine la guerra, para que Ucrania goce de la paz que todo el mundo quiere y necesita", ha manifestado.

En el acto, se han podio escuchar aplausos y mensajes de esperanza y agradecimiento de la gente a los conductores y, sobre todo, a Caram. El convoy acompaña a un grupo de ucranianos heridos que fueron atendidos en Barcelona y, de esta forma, vuelven a su país.

Se prevé que la caravana llegue a Ucrania el próximo lunes, 23 de febrero, vigilia del cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa. El destino final de la misión es Odesa, ciudad ubicada al sudoeste del país.