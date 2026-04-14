Nuevos centros de datos en Catalunya: la Generalitat identifica hasta 26 proyectos de nube e IA para la próxima década

La Generalitat quiere convertir Catalunya en el foco de la inteligencia artificial en el sur de Europa. Para ello, hacen falta centros de datos. El Govern presidido por Salvador Illa ha identificado hasta 26 iniciativas privadas interesadas en desplegar estas infraestructuras por el territorio, naves industriales llenas de servidores informáticos que trabajan durante día y noche para sostener toda nuestra actividad en el mundo digital.

El Ejecutivo catalán quiere que esos proyectos se conviertan en una realidad. Es por eso que este martes se ha celebrado una reunión entre altos cargos públicos y representantes de la industria tecnológica, de centros de investigación y del ecosistema local con el objetivo de fomentar y atraer inversiones para la construcción de data centers. "Esta es una estrategia para ganar computación para que Catalunya esté al frente de la IA, para impulsar la economía del país y para la soberanía de los datos", ha explicado el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

Las iniciativas identificadas por la Generalitat orbitarían alrededor de Barcelona, pues son los grandes núcleos urbanos como la ciudad condal los que generan una mayor demanda de servicios digitales que emanan de los centros de datos como son la inteligencia artificial o la computación en la nube. Así, esas infraestructuras se ubicarían principalmente en el Vallès Occidental, con siete; cinco en el Barcelonès y otras cuatro en Anoia.

Mapa que muestra los 26 proyectos de centros de datos identificados por la Generalitat en Catalunya.

Dalmau ha remarcado la necesidad de diversificar la implantación de centros de datos por toda Catalunya "para que no haya hiperconcentración en un solo territorio". No obstante, Girona y la franja oriental catalana no hospedarán ninguna de esas infraestructuras.

Impulso al ecosistema local

Con esta maniobra, parte de un paquete de medidas de 1.000 millones de euros, el Govern pretende acelerar el despliegue de data centers en el país al considerar que espolearán la innovación y el crecimiento de las empresas catalanas. "Pondremos una pista de aterrizaje para que el sector digital pueda instalarse en Catalunya (...) No podemos estar cerrados a la reindustrialización del futuro", ha explicado Dalmau.

Esas infraestructuras también contribuirán al impulso de la investigación de centros punteros como el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). "La IA está cambiando la forma en la que estamos investigando (...) y sin capacidad de cómputo los países no podrán seguir adelante", ha remarcado su director, Mateo Valero.

Imagen del superordenador MareNostrum, receptor de ayudas de los fondos Next Generation. / KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

Polo de atracción

Catalunya cuenta actualmente con más de 15 centros de datos de entre 1 y 16 MW que, según la Generalitat, "constituyen una base tecnológica sólida y un ecosistema ya consolidado sobre el que se puede proyectar (...) un salto de escala" en la implantación de esas casi 30 iniciativas potenciales.

La mesa institucional celebrada este martes en el Palau de la Generalitat ha definido las siete áreas estratégicas en las que quiere centrar las inversiones en data centers. Los llamados a ser polos de atracción serán el Parc de l'Alba, Sant Adrià del Besòs-Barcelonès, Metropolità Sud, Tarragona, Lleida, Anoia y Terres de l'Ebre.

Mapa que muestra los polos de atracción de centros de datos en Catalunya.

Su elección se ha determinado por factores como la capacidad energética, de conectividad digital o el ecosistema tecnológico, pero también por criterios de sostenibilidad. Eso explica que la candidatura de gigafactoría europea de IA promovida por la Generalitat de Catalunya con el apoyo del Gobierno de España también se ubique en una de las áreas elegidas, concretamente en Móra la Nova, en Terres de l'Ebre.

Potencia y consumo de energía

Según los cálculos del Govern, los centros de datos que ahora se plantean sumarían un total de hasta 2.000 megavatios (MW) de potencia, equivalente a la escala eléctrica de un país pequeño. De estas, ya hay una decena con un grado alto de madurez que podrían desplegarse progresivamente entre 2030 y 2035. La asociación española de centros de datos, SpainDC, estima un incremento de 33 a 148 MW operativos en Catalunya dentro de cuatro años.

No obstante, se desconoce cuál podría ser su consumo energético, una realidad que —junto al consumo de agua en países afectados por la sequía como España— despierta cada vez más inquietud y rechazo tanto entre expertos tecnológicos como entre las comunidades locales en las que se ubican esas plantas. Actualmente, los centros de datos absorben entre el 2% y el 3% de toda la electricidad mundial, según la Agencia Internacional de la Energía.

Construcción del colosal centro de datos de Stargate AI, un proyecto de OpenAI, Oracle y Softbank promovido por Trump, en el estado republicano de Texas. / Kyle Grillot / Bloomberg

¿Más soberanía?

El Ejecutivo justifica su estrategia de centros de datos —en línea con la adoptada por la Comisión Europea— asegurando que implantar estas infraestructuras en territorio europeo es crucial para reducir la dependencia de proveedores de países como Estados Unidos o China y garantizar una mayor soberanía de los datos de los ciudadanos, pues se obliga a las empresas propietarias a cumplir con la legislación comunitaria.

No obstante, a preguntas de EL PERIÓDICO, el conseller Dalmau ha explicado que la Generalitat está abierta a la inversión extranjera y que entre los 26 proyectos identificados también hay interés de hiperescaladores, gigantes de servicios en la nube como los estadounidenses AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Al tratarse de proyectos hipotéticos aún no confirmados la potencial inversión económica en el territorio no está cuantificada.