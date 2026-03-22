El temor a Trump impulsa la "nube soberana" en Europa para proteger sus datos en Internet

La segunda presidencia de Donald Trump está obligando a Europa a hacer frente a una verdad incómoda: Estados Unidos podría cortar su acceso a Internet.

Desde la imposición de aranceles a la guerra desatada contra Irán, la administración trumpista ha tensado tanto la cuerda geopolítca que cada vez más países de la Unión Europea están buscando fórmulas para reducir una dependencia tecnológica casi total.

Esta vulnerabilidad es particularmente visible en la computación en la nube, la infraestructura que sostiene la red y, con ella, desde las series que ves en streaming hasta las comunicaciones confidenciales de los gobiernos. Más del 74% de las empresas europeas que cotizan en bolsa dependen de los servicios de gigantes como Google, Microsoft o Amazon, advierte un reciente informe de la firma suiza Proton, un referente global en privacidad.

El actual mercado del cloud —que en 2025 ingresó más de 400.000 millones de dólares— está controlado por tres colosos de Silicon Valley, meca de la poderosa industria tecnológica estadounidense. Amazon Web Services (AWS) lidera con un 28%, seguido por Microsoft Azure (21%) y Google Cloud (14%). Muy por detrás quedan compañías made in America o de China como Alibaba, Oracle, Salesforce, Huawei o IBM.

Gráfico que muestra la cuota de mercado mundial de proveedores de infraestructura en la nube. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Ya en 2020, a finales de la primera presidencia de Trump, la UE apostó por desarrollar una nube europea para "reforzar la soberanía digital" frente al dominio de EEUU. Desde entonces, países como Alemania, Francia, Italia o España han optado por financiar la construcción de alternativas nacionales. Entre esas, destacan la francesa Scaleway, la suiza Exoscale o la alemana Stackit. Esta última, propiedad de la matriz de Lidl, nació para prestar servicio a los supermercados y ha terminado expandiendo su negocio, un camino similar al que recorrió AWS para convertirse en líder indiscutible del sector.

¿Nube "soberana"?

Los proveedores estadounidenses se han dado cuenta del sentir europeo y no han tardado en maniobrar para mantener su negocio. Amazon, Microsoft y Google han desplegado recientemente su "nube soberana" en la UE. Se trata de desplegar sus centros de datos y de innovación en territorio europeo, adaptar sus servicios al marco jurídico comunitario —como el Reglamento General de Protección de Datos— y prometer una gestión independiente, segura y bajo control de la información que circula por sus servidores.

Con esa estrategia, Silicon Valley trata de calmar los ánimos de gobiernos y empresas recelosas de que sus datos sensibles puedan acabar en Washington. Y, en parte, lo están logrando. La asociación comercial Cloud Infrastructure Service Providers in Europe (CISPE), formada por proveedores del bloque, ha acusado a la Comisión Europea de favorecer a los gigantes estadounidenses.

Vista de la 'Región Cloud' de Microsoft en Aragón. / Microsoft

La industria asegura que sus centros europeos no se verán afectados por la Cloud Act, la ley que permite a las autoridades estadounidenses acceder a los datos almacenados en la nube. No obstante, esas promesas de privacidad están en cuarentena. Cuestionado por el Senado francés, un alto ejecutivo de Microsoft confesó el año pasado que "no puede garantizar" la soberanía de los datos a sus clientes si la administración Trump exige su acceso (siempre que la solicitud esté "fundamentada").

Europa se mueve

La estrategia europea se ha convertido en una necesidad urgente tras las constantes amenazas de Trump. El temor a que el republicano instrumentalice esa dependencia tecnológica para imponer su voluntad —sumado a la sintonía de las Big Tech— ya está influenciando las decisiones de contratación pública. Según datos de Gartner, el gasto en tecnologías de la información en Europa crecerá un 11% en 2026, hasta alcanzar los 1,4 billones de dólares. Gran parte se destinará a opciones de "nube soberana".

Según Gartner, la inversión europea en nube se disparará un 236% hasta 2027 y superará la de Norteamérica

Otro estudio de la consultora prevé que la inversión del Viejo Continente en esa infraestructura digital se disparará un 236% hasta 2027, año en el que superará la de Norteamérica. Ningún caso ejemplifica mejor esta tendencia que el de Airbus. El gigante aeroespacial europeo ha convocado una licitación de 50 millones de euros para migrar sus aplicaciones críticas a una "nube europea soberana".