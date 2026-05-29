Del Año Gaudí al Primavera Sound: más de 70 planes que reafirman la capitalidad cultural de Barcelona en verano

Barcelona ha dado un vuelco en su manera de explicarse al mundo. La visita per se ya no constituye el objetivo principal, sino que sea su oferta el motivo por el que se visite la ciudad. Y este verano quiere convertir esa idea en su principal carta de presentación. Una ciudad que ha situado la cultura en el centro de su identidad y de un modelo turístico más experiencial y conectado con la vida local. Festivales internacionales, grandes exposiciones, conciertos frente al mar, arquitectura modernista, fotografía, arte contemporáneo y cultura popular… “¡This is Barcelona!”

La segunda edición de Barcelona Art Scene, con más de 70 actividades, simboliza precisamente esa esencia. Barcelona se ha consolidado como un destino cultural de referencia en Europa a través de experiencias que conectan creatividad, patrimonio, música, gastronomía, barrios y vida cotidiana.

El centro de exposiciones La Virreina / Cedida

Porque el verano en Barcelona ya no se explica desde los chiringuitos de la Barceloneta y sus playas. También desde sus museos, sus escenarios al aire libre, sus barrios con personalidad propia y las noches que mezclan música, arte y arquitectura. Esa es precisamente la Barcelona que la ciudad quiere reivindicar: creativa, cultural y llena de experiencias con identidad propia.

Clàssica a la Platja / Cedida

Exposiciones en los museos de Barcelona

Pocas ciudades europeas consiguen integrar la cultura dentro de la vida cotidiana con tanta naturalidad. Barcelona lo hace desde instituciones como el MACBA, el Picasso, Miró o Tàpies hasta las galerías emergentes, los centros de fotografía y los espacios que convierten cada rincón de la ciudad en una experiencia cultural distinta.

Fundació Joan Miró / Cedida

La fotografía será uno de los grandes protagonistas de la temporada. En el CCCB, ‘The Cult of Beauty’ reflexiona sobre los cánones estéticos contemporáneos y reivindica las bellezas no normativas en una de las exposiciones más potentes del verano. A ella se suman propuestas como ‘Steve McCurry. Icons’ en Palau Martorell o ‘Tantas historias. Tantas preguntas’, de Max de Esteban, en Fundació Foto Colectania.

Fundació Foto Colectania. / Cedida

Entre las grandes citas artísticas destaca también ‘Chez Matisse. The Legacy of a New Painting’, que llegará al CaixaForum Barcelona el 16 de agosto para explorar la influencia del artista francés en generaciones posteriores. Mientras, La Virreina Centre de la Imatge acoge ‘The Fraternity of Metaphors’, dedicada a Jean-Luc Godard, una propuesta donde cine, pensamiento e imagen dialogan con la ciudad contemporánea.

Exposición 'Chez Matisse. El llegat d'una nova pintura' en CaixaForum / JORDI OTIX

Y cuando llegue septiembre, Barcelona seguirá ofreciendo motivos para quedarse un poco más: desde la exposición dedicada a Josep Maria de Sucre en Fundació Vila Casas - Espais Volart hasta la nueva propuesta del Museu Egipci de Barcelona sobre ‘Iny, el explorador de los faraones’.

El Museu Egipci. / MARC ASENSIO

Festivales y conciertos este verano en Barcelona

Si hay algo que define la identidad de Barcelona es la música en directo. Y lo ha hecho con una programación diversa y con opciones para todo tipo de públicos: desde los ‘modernetes’ que se pasan el verano de festival en festival, hasta los más melómanos. El verano arrancará con Primavera Sound y continuará con Sónar, dos festivales convertidos desde hace años en fenómenos internacionales que proyectan la imagen ‘cool’ de Barcelona. A ellos se suman el Festival Cruïlla, junto al mar, o el Brunch Electronik Festival, reflejo del auge de la música electrónica.

Ambiente y público en el Parc del Fòrum en el Cruïlla. / FERRAN SENDRA

Pero la ciudad también reserva espacio para propuestas más íntimas y patrimoniales. Bachcelona volverá a reivindicar el legado de Johann Sebastian Bach, mientras el Festival Grec celebrará su cincuenta aniversario llenando teatros y espacios emblemáticos de artes escénicas. El Gran Teatre del Liceu acogerá ‘Falstaff’, de Giuseppe Verdi, y ‘Clàssica a la Platja’ transformará la playa de Sant Sebastià en un gran auditorio frente al Mediterráneo. El calendario musical se completa con conciertos multitudinarios como los de Van Morrison en el Festival Jazz Barcelona, The Weeknd en el Estadi Olímpic o Aitana en el Palau Sant Jordi.

Inauguración del festival Grec. / Delegaciones

Año Gaudí, Tour de Francia y cultura popular

La cultura en Barcelona también se vive caminando por sus calles. Este 2026 la ciudad celebrará el centenario de la muerte de Antoni Gaudí con una programación especial que coincidirá además con la culminación de la torre de Jesús de la Sagrada Família, uno de los hitos arquitectónicos más esperados de las últimas décadas.

La arquitectura tendrá también protagonismo internacional con el UIA World Congress of Architects, que reunirá en Barcelona a profesionales y pensadores de todo el mundo para debatir sobre las ciudades del futuro.

Imagen de la colocación del brazo superior de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la más alta del templo y que ya lo sitúa en 172,5 metros de altura. / Lorena Sopena/ Europa Press

Y el calendario irá más allá de la cultura. El Grand Départ del Tour de France llevará la primera etapa de la mítica carrera ciclista a la ciudad del 4 al 6 de julio, mientras que La Mercè volverá a convertir Barcelona en un gran escenario de cultura popular el próximo 24 de septiembre.

Una imagen del 'correfoc' de la Mercè, en la Via Laietana / archivo

Todas estas propuestas —festivales, museos, conciertos, barrios con personalidad propia y experiencias singulares— forman parte de una nueva manera de vivir Barcelona, tanto para quienes la visitan como para quienes la habitan. Y para descubrirlas con más facilidad, la ciudad estrena ahora una plataforma digital pensada precisamente para conectar personas con experiencias culturales auténticas y únicas.

‘This is Barcelona’

Más que una guía turística, ‘This is Barcelona’ nace como la expresión de este nuevo relato de ciudad. Impulsada por el Consorci de Turisme de Barcelona, la plataforma quiere acercar los principales atributos culturales y creativos de la capital catalana desde una mirada más auténtica, diversa y contemporánea.

Museu Nacional d'Art de Catalunya / Cedida

Disponible en 30 idiomas y organizada según intereses y tipos de viaje, la herramienta pone el foco en experiencias, planes y espacios que ayudan a descubrir una Barcelona más allá de los circuitos habituales.

El cambio de nombre —de Visit Barcelona a This is Barcelona— resume precisamente esa nueva estrategia: una ciudad con identidad propia, creatividad cotidiana y una escena cultural capaz de convertir cualquier verano en una experiencia memorable.