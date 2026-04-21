El Grec 2026 celebra medio siglo de vida con 99 espectáculos, uno de ellos en la Sagrada Família

Este verano el Festival Grec celebra medio siglo de vida en los que ha llenado de danza, música, teatro, circo y espectáculos de calle la capital catalana. Releer el pasado desde el presente para imaginar el futuro es la máxima que ha guiado a la directora del festival, Leticia Martín. Esta edición cuenta con 99 propuestas, 38 de ellas coproducciones, creadas por artistas de primera fila, algunos ya conocidos en Barcelona y otros por descubrir. La directora por segundo año del festival ha preferido huir de la nostalgia y los homenajes. En lugar de eso ha querido dejar un testimonio tangible de estos 50 años de teatro, música, danza y artes escénicas de calle a través de cuatro cortometrajes de 10 minutos cada uno donde Sílvia Munt, Núria Giménez Lorang, Jaume Claret Muxart y Marc Salicrú muestran su visión de lo que el Grec ha significado desde su puesta en marcha en 1976 por un grupo de artistas que reivindicaban democracia y libertad creativa. Se proyectarán en el Teatre Grec el 8 de julio y se podrá ver en la plataforma CaixaForum + a partir del día siguiente. "Celebramos 50 años de libertad con la cultura como bandera", ha declarado el alcalde Jaume Collboni, frente “a las fuerzas oscuras sue planean en todo el mundo”.

En total hay 197.344 entradas disponibles para la edición del 40 aniversario, 36.706 de ellas en el Teatre Grec el recinto de mayor capacidad apto para 1900 personas. Este viernes salen a la venta las entradas del festival que, como ya se anunció arrancará el próximo 29 de junio con 'L'Òpera de tres rals', una coproducción del festival con el Teatre Lliure que también conmemora en otoño sus 50 años. Tras cinco décadas de experimentos con la imagen del Grec y su símbolo del fauno, este año se ha apostado por un diseño libre de referencias clásicas de Curated Collective (Tomàs Oliva y Sergi Delgado) que mira al futuro. El Grec es hoy un importante motor tanto para la creación local y como internacional, nació como un proyecto colectivo, vivo y en constante transformación. Y este año sigue evolucionando e incorpora un nuevo espacio: la Sagrada Familia, que acogerá 'Arrels de llum', un concierto único protagonizado por dos instituciones barcelonesas en sintonía con el Año Gaudí.

Este año hay 43 espectáculos de teatro, 22 de danza, 19 de música, 7 de circo, 4 de cine y 4 instalaciones. Regresan al Teatre Grec grandes nombres de la escena internacional, muchos con relecturas de clásicos. Por un lado, el director Calixto Bieito vuelve a Barcelona con 'La verdadera historia de Ricardo III', moderna versión de 'Ricardo III' de Shakespeare, que llegará el 10 y 11 de julio producida por el Teatro San Martín de Buenos Aires y que explora los márgenes de la verdad y de la maldad con Joaquín Furriel como protagonista. Por otro, la inimitable Angélica Liddell, una de las figuras habituales en las últimas ediciones, que ofrecerá 'Seppuku' del 24 al 26 de juliol a les 4.45 de la mañana y hará madrugar al público como hizo en el estreno en Girona de este impactante espectáculo.

La coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker vuelve con 'Brel' (16 y 17 de julio), un homenaje al cantautor belga que une 'chanson' y danza creado e interpretado junto a Solal Mariotte, un bailarín que viene del 'breakdance'. Y la autora y directora brasileña Christiane Jatahy ofrecerá 'Um Jugalmento', su versión cocontemporáneae 'Un enemigo del pueblo', de Ibsen. Lejos del magnífico anfiteatro, Àlex Rigola vuelve al festival con una versión muy personal de 'Suéño de una noche de verano' de Shakespeare en su pequeño gran teatro Heartbreak Hotel (24 de junio-30 de julio), una comèdia mágica inspirada en la FACTORY de Andy Warhol. Romeo Castellucci también regresa. Esta vez montará una instalación en el CCCB con máscaras y sillas.

Debuts

El poder, la memoria histórica, la identidad o las crisis sociales y ecológicas, la educación y la brecha generacional son algunos de los temas en los que ahondan los espectáculos de esta edición que dará a conocer en Barcelona a creadores que están abriéndose paso como la potente Florentina Holzinger. Debutará con 'Ophelia’s got talent' (2 y 3 de julio en el Lliure de Montjuïc), una sorprendente propuesta protagonizada por mujeres basada en las ideas de fluctuación, reflexión, reproducción, curación y violencia recomendada a partir de 18 años.

La sudafricana Ntando Cele debutará en la ciudad en dos espacios diferentes. Por un lado ofrecerá 'Wasted Land' (10 y 11 de juliol, Lliure Montjuïc), donde parte del texto de T. S. Eliot para realizar una crítica que conecta el legado neocolonial, la gestión de los residuos y la crisis climática. Por otro, 'SPAfrica' (7 y 8 de julio, Fundació Joan Brossa), una creación con la compañía Studio Julian Hetzel que poner en tela de juicio la relación entre capitalismo, racismo y extractivismo fusionando teatro, música y vídeo.

Música

La música también será protagonista en anfiteatro de Montjuïc. El primer concierto el 13 de julio llevará a escena el disco colectivo 'Les flors prohibides' (Hidden Track Records), una propuesta poética y política inspirada en la difícil situación en Palestina creada por artistas como Anna Andreu, Clara Peya, Mar Pujol, Ferran Palau, Júlia Collado Riu, Amaia Miranda, Leo Palau, Clara Andrés, Júlia, Carlota Flâneur, Twin o Sandra Monfort. El tocaor Yerai Cortés, un crack de la fusión entre flamenco y ritmos urbanos actuará el 19 de juliol donde ofrecerá los temas de su nuevo disco, 'Popular'.

El Grec también se hace eco del 50 aniversario del Taller de Músics con 'Cançons del Grec' el 20 de julio donde habrá desde canción de autor a flamenco y jazz. Al día siguiente en el mismo escenario la música seguirá con 'Ghazal (Poema d’amor)' un disco que ha unido a Raül Refree, el cantante Walid Ben Selim, un viaje místico que une oriente y occidente con sugerentes imágenes del cineasta Vincent Moon.

Roger Mas y la Cobla Sant Jordi -Ciutat de Barcelona se unirán el día 22 en una noche donde interpretarán íntegramente los temas de los dos discos que han hecho juntos para explorar nuevos territorios. Muy diferente será el concierto de Sébastien Tellier que presenta su último trabajo: 'Kiss the beast', el 25 de julio.

Mas íntimos serán los conciertos en espacios como Paral.lel 62, el Centre Artesà Tradicionàrius, el Saló del Tinell o el Teatro Apolo. Este último acogerá 'Hinotori, les ales del Fènix', de Yamato, The Drummers of Japan con más de 40 tambores en escena.

El Grec llegará este año a 58 espacios de la ciudad y volverá a acoger propuestas como Oh!pera, un minifestival con micro óperas de nueva creación en colaborción con el Liceu que recalará en la Fabra i Coats y Desvarío, la cita flamenca de Nou Barris donde destacan Leonor Leal e Israel Galván.

Más allá de Montjuïc

La mirada al pasado desde el presente se extiende también más allá de Montjuïc en montajes como 'El retrat de Dorian Gray' (Teatre Romea, del 30 de junio al 2 de agosto). Àngels Gonyalons asume todos los personajes de la obra de Oscar Wilde en esta nueva creación dirigida por Marc Rosich que cuenta con música original de Jordi Cornudella. Acompañada de un trio de voces masculino esta versión dialoga con la sociedad de hoy que rinde culto a la apariencia y la novedad. Y el Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ofrece 'Bovary' (4 i 5 de juliol), dirigida por Carme Portaceli, con el personaje de Flaubert se convierte en protagonista de una ópera contemporánea. En cambio, el espacio de La Biblioteca de La Perla 29 estrena el 25 de junio una obra con 11 intérpretes 'L'albada', un texto de Jaume Viñas dirigido por Broggi que propone una revisión de la historia de la España contemporánea desde la Guerra Civil hasta la euforia olímpica.

La enseñanza sale a debate en 'Primera llei de Newton', una obra de Eu Manzanares dirigida por Nelson Valente un drama centrado en un instituto de alta complejidad que estrenará La Villarroel, el 30 de junio. El papel de la educación y la sociedad también aparecen en 'Anatomia de Ricard' (Sala Beckett, 30 de junio a 26 de juliol) un díptic de À Trois Teatre que explora la construcción del monstruo contemporáneo. 'El número setze dels arcans majors' una obra de Oriol Puig Grau que combina memòria, ficción y el imaginario colectivo completa las propuestas de la Beckett. Y el Poliorama ofrece la comedia con 'La truita', a partir del 27 de junio, una comedia de Baptiste Amann dirigida per Ferran Utzet donde afloran las tensiones de pareja y generacionales durante una comida familiar explosiva.