Figura icónica
Van Morrison regresa a Barcelona tras nueve años de ausencia
El músico norirlandés, que hace tres semanas publicó un nuevo álbum, ‘Somebody tried to sell me a bridge’, ofrecerá un concierto en el Auditori del Fòrum integrado en la celebración de los 60 años del Festival de Jazz de Barcelona
Van Morrison romperá este año un largo periodo de ausencia en los escenarios de Barcelona con un concierto que tendrá lugar el 3 de julio en el Auditori del Fòrum. El cantante y compositor norirlandés actuó por última vez en la ciudad en 2017 (dentro del festival Primavera Sound) y su última actuación en sala fue dos años antes, en 2015 (en el Liceu). Su regreso corre a cargo del Festival de Jazz de Barcelona, que integra su ilustre nombre al cartel con el que conmemora sus 60 años de programación. Será la primera vez que actúa en el escenario del Fòrum.
El autor de álbumes de referencia como ‘Astral weeks’ (1968) o ‘Moondance’ (1970), cuya música parte de los patrones del rhythm’n’blues y el rock para integrar ingredientes de jazz y folk, vendrá en un momento de alta productividad editorial, en que sigue publicando uno o dos discos por año, ritmo muy inhabitual en los artistas de su generación (el pasado 31 de agosto cumplió 80 años). Solo seis meses después de lanzar su último álbum, ‘Remembering now’, con canciones originales, hace tres semanas publicó otro trabajo, ‘Somebody tried to sell me a bridge’, este dominado por las adaptaciones de clásicos del blues y del rock and roll primigenio, de autores como John Lee Hooker, Willie Dixon o Fats Domino.
Más allá del disco del momento, Van Morrison suele ofrecer recorridos panorámicos por su catálogo, cambiantes de una noche a otra, y en sus últimas comparecencias no han faltado piezas icónicas como ‘Into the mystic’ o ‘Moondance’, así como hitos de sus tiempos con Them, en los años 60, como ‘Baby please don’t go’ o ‘Gloria’. El Festival de Jazz de Barcelona amplía con él su programa, que ofrece a otros nombres internacionales, como Pat Metheny, Marcus Miller (en homenaje a Miles Davis) o Branford Marsalis & Dianne Reeves. Las entradas para este concierto saldrán a la venta el 17 de febrero a las 12.00 horas en la web del festival.
