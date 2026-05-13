El Sónar ambiciona un récord de público, 160.000 personas, con jornadas de hasta 14 horas de música ininterrumpidas en Fira Gran Via

El Sónar afronta una 33ª edición con novedades importantes, puesto que por primera vez se desplegará en un único recinto, el de Fira Gran Via, en L’Hospitalet, tanto en su franja diurna como en la nocturna. Una continuidad que representará hasta diez horas ininterrumpidas de actuaciones (el jueves 18 de junio) y catorce (el viernes 19 y el sábado 20), con un ‘ticket’ único que permitirá salir y volver a entrar, así como una configuración renovada de los escenarios. Todo ello, manejando un cartel artístico con más de 100 actuaciones, entre ellas las de ganchos como The Prodigy, Skepta, Charlotte de Witte, Cabaret Voltaire o Kelis.

Hay ambición por superar las cifras de público: François Jozic, su nuevo director, habló este jueves, en la presentación del festival (en la Antiga Fàbrica Estrella Damm), de alcanzar las 160.000 personas, lo cual constituiría un récord. El año pasado, el Sónar fijó la asistencia global en 161.000, si bien el cálculo cambia ahora dado que, antes, tarde y noche conformaban ‘tickets’ distintos y ahora es el mismo. Este Sónar presentará, el jueves, cuatro escenarios (dos cubiertos y otros dos al aire libre), que el viernes y sábado se elevarán a seis (tres bajo techo y tres ‘outdoor’). Será un festival “repensado, rediseñado y renovado, pero también fiel a su ADN”, en palabras de Jozic.

Una transición "orgánica"

La ubicación en un mismo recinto plantea cambios en el comportamiento del asistente, que en el camino de la tarde a la noche podrá hacer una pausa para “ir a casa, cenar o cambiarse”, sin que volver represente un coste, o bien quedarse allí todo el tiempo y empalmar la oferta diurna y la nocturna. Ahí, el festival ofrecerá “una transición orgánica” en la textura de las actuaciones, encarándose paulatinamente hacia la noche con “diferentes narrativas de las que cada asistente elegirá la que desee para montarse su viaje”, apuntó Christian Soares, responsable de programación.

En paralelo a la programación de Fira Gran Via, se desplegará el tradicional Sónar +D, ahora desplazado al edificio de la Llotja de Mar, en una muestra de “compromiso con el tejido cultural, tecnológico y creativo de Barcelona”, destacó Miquel Trullols, responsable de comunicación del festival. En su 14ª edición, el +D ofrecerá dos jornadas de conferencias y ‘workshops’, con 95 actividades y más de 200 participantes de 20 países, e incluirá una instalación de gran formato que se ubicará en Fira Gran Via, como “bienvenida” a la muestra. La directora de esta parcela, Andrea Faroppa, destacó la vocación popular y divulgadora, porque “la tecnología no es un lujo, algo que está en Silicon Valley, sino cultura, y nos permite avanzar como sociedad”. El Sónar anunció otras novedades, como las mejoradas áreas de descanso, la eliminación del pago con pulsera ‘cashless’ y la disposición de fuentes de agua potable gratuita en todo el recinto, así como la posibilidad de entrar en el recinto con comida.

La capital digital

François Jozic dijo sentirse “heredero de una ambición, la de hacer de Barcelona la capital mundial de la cultura digital”, y ahí se sitúan las capas añadidas de contenido que se encuadran en la SonarWeek, con la parcela ‘off’, en el Poble Espanyol, y otras actividades de las que quedan detalles por revelar: el regreso del SónarKids (en el Fòrum) y una colaboración con la sala Moog de la mano de Ángel Molina. Preguntado por un posible rebrote del llamamiento al boicot por sus vínculos con KKR, Jozic indicó que el año pasado aquellas acciones cogieron al festival “por sorpresa” y que este año “estamos en una situación muy diferente”. Tanto en público, subrayó, donde el festival aspira al récord histórico, como en programación. “Tenemos el cartel que queremos y estamos muy contentos con él”.