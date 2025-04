Rebeca Stones: "Mis libros triunfan porque son buenos, no porque soy una 'influencer'"

Rebeca Trancoso Soto (Vigo, 2000), popularmente conocida como Rebeca Stones, es escritora, pero también 'influencer' y actriz. Una gran comunidad de seguidores (772.000 en Instagram y 604.000 en TikTok) son fieles a su contenido 'lifestyle' y su cara es conocida también por haber aparecido en series como 'El sabor de las margaritas' (Netflix) o el programa 'JaJa Show' de Disney Channel. En 2016 dio el salto a la literatura con su primer thriller 'Timanti' (Montena), con el que inició su faceta como escritora, y desde entonces ha publicado las novelas románticas 'Ocho' (2017, Montena), 'Sinergia' (2018, Montena), 'Sotavento' (2020, Montena), 'Ingobernable' (2021, Montena), 'Insaciable' (2022, Montena) y 'Caracola' (2023, Montena).

Con su última publicación, Stones vuelve a sus inicios con otro thriller con romance en el que una periodista que ansía conseguir una exclusiva se adentra en los secretos de un caso de asesinato que se cerró de una manera demasiado abrupta. Inspirada por el filme de horror 'Hereditary', con pinceladas que recuerdan a 'Como defender a un asesino' o 'Hermandad de Sangre', en 'Caracola' nos adentraremos en las vidas de Gabriela y Tomás, que acabarán juntándose tanto por casualidad como por destino.

¿Cómo nació la idea de 'Caracola'?

Desde hace años quería tocar el tema carcelario y hacer una novela en la que un preso se enamorase de una persona externa. Llevo con la idea en la cabeza muchísimos años, pero nunca me animé a desarrollarla. Siempre he antepuesto otras ideas que veía de alguna manera más "fáciles" escribir, más claras, como 'Ingobernable' o 'Insaciable'; pero esta vez he sentido que quería arriesgarme a escribir 'Caracola' aunque sea un thriller con más misterio y menos comercial.

¿Por qué Caracola?

Inicialmente iba a ser '80 cartas', porque los protagonistas en un principio iban a comunicarse vía cartas, pero al final lo acabé basando más en la actualidad y '80 mails' no quedaba tan bonito. Fue entonces cuando busqué un sinónimo de cárcel y, justo como todos mis títulos de novelas han sido de una única palabra, caracola me pareció ideal.

En 2016 publicó 'Timanti'. ¿Cómo valora la experiencia volver siete años después con otro 'thriller'?

Desde mi primera publicación solo he escrito novela romántica hasta 'Caracola', que retoma otra vez un poco las 'vibes' de mi ópera prima. Me encantó volver al 'thriller', pese a que -para mí- es más complicado escribirlo que romance o erotismo. He tenido que documentarme sobre las condenas en España o cómo funcionaba el mundo del periodismo y, en cambio, cuando escribo una novela romántica, escribir la historia me resulta bastante más fluído. Aun así, creo que yo me tomé muchas licencias, pues siempre digo que mis libros al fin y al cabo son fantasía porque no estoy escribiendo una biografía o una historia real.

¿Qué es lo que más le costó en este cambio?

Me quedé en blanco en un momento crucial, y me costó mucho salir porque sentía que no me gustaba el libro, que no iba a llegar al final. Pese a tener una escaleta de lo que iba a pasar capítulo a capítulo y a tener toda la historia diseñada, hubo un momento en el que me dio un bajón y simplemente dejé de creer en lo que estaba haciendo. Afortunadamente tuve una charla con la editora que me animó y al final lo saqué adelante. A veces lo más complicado de escribir es el síndrome del impostor y luchar contra él, pues al fin y al cabo tienes que creer en lo que haces incondicionalmente, sin dejar de ser crítico pero siempre creer en tu proyecto.

A veces lo más complicado de escribir es el síndrome del impostor y luchar contra él" Rebeca Stones — Escritora, actriz e 'influencer'

Entonces, ¿cómo lleva la crítica?

Pues me gusta mucho leer críticas para aprender mientras sean constructivas, pero evidentemente cuando lees una negativa te duele un poco en el corazón porque es tu trabajo. Al final llevas un año entero (sin contar todo el proceso previo de pensamiento de la idea principal) trabajando en la novela y los personajes son como si fueran reales para ti. De todos modos siempre intento aprender de ellas.

¿Ve una evolución entre todas sus novelas y, en específico, entre el primer thriller y ahora 'Caracola'?

Como escritora evolucionas a la par que como persona, y yo como artista siempre plasmo mucho mi vida cuando escribo, pese a que ninguno de mis libros tiene nada biográfico. Evidentemente con 16 años escribía de una manera totalmente diferente que ahora, y actualmente con 23 tengo una experiencia vital totalmente diferente a hace siete años: siete libros publicados, siete experiencias diferentes, siete trabajos diferentes, siete años seguidos sacando libros. Al final es inevitable cierta mejoría, aunque siempre se puede mejorar y quizás en diez años diga "madre mía, qué cuadro".

Como escritora evolucionas a la par que como persona" Rebeca Stones — Escritora, actriz e 'influencer'

A parte de ser escritora, también es 'influencer y actriz. ¿Cómo lo compagina?

Poco a poco me he desenamorado del mundo de actuación, quizás en un futuro, pero ahora mismo me quiero involucrar muchísimo en la escritura y en el mundo de la influencia. Además, con el contenido que yo suelo hacer en redes es más 'lifestyle' (del día a día) no me quita mucho tiempo, por lo que puedo dedicarme bastante tiempo a la escritura. Por ello estoy muy contenta y me siento superafortunada de poder trabajar y dedicarme a esto, es todo un honor.

¿Tenía claro que quería dedicarse a la literatura?

Yo antes de ser influencer, escritora o actriz era librera, o así se lo decía ya desde pequeña a mi madre. Tenía tres carnets de la biblioteca y mi madre me iba a buscar como 10 libros al mes para poder leerlos en casa. Y sí, los devoraba. De hecho, mi plan favorito de pequeña era ir a la biblioteca. Fue un hobby que mantuve muchos años y a día de hoy sigo manteniendo, aunque leo menos porque escribo más y tengo que dosificar. Llegó un día en el que yo también quería hacer lo que leía, crear mis propias historias. Fue entonces cuando empecé, a los 8 años, a escribir historias en libretas.

¿Alguna vez se ha sentido juzgada por ser joven escritora?

Por ser joven no tanto, pero sí por ser conocida. Cuando empecé a publicar mis novelas, me juzgaban por ser una 'influencer' que escribía y no como una escritora como tal. Se había como puesto "de moda" que todos los personajes públicos lanzaran sus libros autobiográficos (muchos escritos por otras personas), y me daba rabia que desprestigiaran mi trabajo sin haberlo leído. Aun así, soy la primera que admite que se me ha dado una oportunidad por ser quien soy, por tener ventas aseguradas, yo lo entiendo; pero una vez te dan la oportunidad tú puedes prosperar o no. Y yo la aproveché bien. Ahora llevo siete libros publicados y estoy bastante más tranquila porque sé que mis libros triunfan porque son buenos y hay un trabajo enorme detrás, no porque soy una 'influencer'.

Sé que mis libros triunfan porque son buenos, no porque soy una 'influencer'" Rebeca Stones — Escritora, actriz e 'influencer'

Ha publicado durante siete años seguidos, ¿ya tiene prevista su siguiente novela?

Sí, volveré a retomar el romanticismo y erotismo con un libro autoconclusivo, dejo aparcado el 'thriller' y vuelvo un poco a la esencia de 'Ingobernable'. Me apetece ahora escribir una historia más relajada después de Caracola, pues también es una idea que ya tenía en mente desde hace tiempo, en concreto desde 2021 en un viaje a Mallorca. Desde entonces he ido guardando todas las anotaciones en notas del teléfono y hace poco que la he empezado a desarrollar. Puedo decir que se publicará en febrero de 2025 (y no en diciembre, como todas mis otras novelas).