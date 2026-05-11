Los Mossos valorarán "la oportunidad y proporcionalidad" de la infiltración en una asamblea docente

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este lunes que en las próximas horas se valorará “la oportunidad y la proporcionalidad” de la actuación de los Mossos d’Esquadra el pasado miércoles, cuando dos agentes se infiltraron en una asamblea docente en la que se preparaban acciones para las distintas huelgas convocadas a partir de este martes. "Aquí probablemente lo que debemos valorar, que es lo que haremos en las próximas horas, es la oportunidad de esta medida, la proporcionalidad de estas medidas, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que sean oportunas siempre desde el punto de vista operativo, que es donde se ha tomado esta decisión", ha señalado.

Parlon ha recordado que lo primero que hizo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ella misma fue "expresar el apoyo" al cuerpo de Mossos d’Esquadra y al director general de Policía, Josep Lluís Trapero, "que no es quien ha tomado una decisión operativa de estas características". "La confianza en el mayor existe, ya lo dijimos, y en el cuerpo también", ha remachado.

La consellera ha hecho estas declaraciones en el marco de la presentación de la nueva Estrategia de gestión forestal sostenible del Govern, en El Bruc.