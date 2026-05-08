Los Mossos dicen que actuaron siguiendo "la legislación vigente" ante las denuncias por infiltración policial en una asamblea de docentes

El sindicato CGT denunció la presencia de dos agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra en una reunión de docentes en el Institut Pau Claris de Barcelona para preparar las huelgas educativas. Esta asamblea se celebró el miércoles con trabajadores del Consorcio de Educación de Barcelona y el sindicato asegura que los profesores identificaron a las dos agentes, que estaban de paisano, ya que las habían visto de uniforme en otras ocasiones.

Según CGT "al ser interpeladas, ambas mossas mintieron afirmando que trabajaban en un centro educativo del consorcio. Ante esta afirmación, un docente del centro mencionado presente en la asamblea, las desmintió y las dos policías de paisano se fueron del recinto educativo".

Esta presunta infiltración policial en estas asambleas de docentes ha desatado una fuerte polémica. ERC, Junts, Comuns y CUP han pedido explicaciones al Govern por la presencia de Mossos d'Esquadra en reuniones para preparar huelgas educativas. Han pedido las comparecencias de la consellera de Interior, Núria Parlon, de la de Educación Esther Niubó y del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para que expliquen si efectivamente se enviaron policías a estos encuentros.

ERC cree que se trata de hechos "inaceptables" mientras que para los Comunes se habría "traspasado todas las líneas rojas". También la CUP cree que se trata de una actuación "muy grave" y Juntos considera que se quiere controlar "la libertad de reunión y expresión de los docentes".

Desde los Mossos se ha insistido en que llevan "a cabo sus funciones y responsabilidades siempre atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas". Además, añaden que "tanto la Dirección General de la Policía como la Conselleria de Interior y Seguridad Pública muestran voluntad plena de dar todas las explicaciones oportunas y necesarias a los grupos parlamentarios que lo soliciten en relación con estos hechos". La policía catalana ha señalado que "trabaja y trabajará para garantizar el libre derecho de reunión y manifestación, así como el resto de derechos relacionados con este ámbito".

Quejas sindicales

También los sindicatos educativos han lamentado esta posible infiltración y han lamentado la "calidad democrática" del Govern con la presencia de policías de paisano en la asamblea. Los organismos convocantes de la huelga Ustec-Stes IAC, Profesores de Secundaria, CGT e Intersindical piden al ejecutivo catalán que "dé explicaciones por estos hechos" y "aclare si es una práctica que ha hecho desde el inicio de las movilizaciones". Consideran que en vez "de negociar" con los trabajadores de Educación el Ejecutivo catalán envía a "agentes de paisano" para "espiar al personal educativo".

Desde la CGT, el sindicato que destapó la posible infiltración, también se ha lamentado la actitud de un Govern que envía "la policía a poner la oreja". La secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, considera que la presencia policial en la asamblea es un "ataque directo a la libertad de reunión y de asociación" y "coarta los derechos sindicales y la lucha educativa". "Exigimos al PSC que se siente a negociar de una vez y escuche al colectivo educativo", ha añadido.

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La polémica por la infiltración policial llega después otra por el plan del Govern de destinar a agentes de Mossos en algunos centros educativos