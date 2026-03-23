Los psicopedagogos de los EAP alertan al Govern de que suprimir la entrevista de selección de profesionales pone en riesgo la escuela inclusiva

La junta de representantes de las direcciones de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP), de la que forman parte el conjunto de EAPs de Catalunya -los profesionales encargados de detectar las dificultades del alumnado y, por tanto, sostén del modelo de escuela inclusiva- ha mandado una carta a la Dirección General de Educación Inclusiva mostrando su rechazo "frontal y firme" a la propuesta de suprimir la entrevista personal en el proceso de selección de psicopedagogos, recogida en el controvertido Pacto por la Educación firmado por Govern con CCOO y UGT, y contra el que se posicionan los miles de docentes que llenaron las calles de Barcelona el pasado viernes.

"El trabajo en los EAP no es puramente técnico o burocrático; es una tarea relacional y ética que implica acompañar a familias en crisis y defender los derechos del alumnado más vulnerable. Para ello, es imprescindible evidenciar en persona la capacidad empática y el juicio profesional, cualidades que no se pueden medir solo con un expediente académico", señalan en la carta que enviaron el pasado lunes, primer día de la semana de huelgas del profesorado para exigir, entre muchas otras cosas, más recursos para la escuela inclusiva.

La junta de las direcciones de los EAP advierte de que sin la entrevista no se puede verificar si el candidato tiene el "compromiso ético" con la educación inclusiva o solo posee conocimientos teóricos

Las direcciones de los EAP -cuya función es asesorar y orientar a los centros, al profesorado, a las familias y al alumnado para favorecer una respuesta educativa inclusiva y ajustada a las necesidades de cada alumno- consideran que la eliminación de las entrevistas representa un "retroceso grave" tanto en la calidad de los procesos selectivos como en el servicio que se presta a la comunidad educativa . Sostienen que un concurso de méritos no puede sustituir la observación directa de habilidades como la comunicación, la gestión emocional o el juicio clínico, las cuales solo se aprecian en una interacción real.

Ven contradictorio que un servicio especializado en la evaluación integral de personas renuncie a evaluar globalmente a sus propios profesionales en su proceso de acceso

Advierten de que sin la entrevista no se puede verificar si el candidato ha interiorizado el compromiso ético con la educación inclusiva o si solo posee conocimientos teóricos y ven contradictorio que un servicio especializado en la evaluación integral de personas renuncie a evaluar globalmente a sus propios profesionales en su proceso de acceso.

Vocación más allá del currículum

Consideran, además, y así lo expresan en la carta, que eliminar la entrevista implica desconfiar del criterio profesional de las direcciones de los EAP, quienes, defienden, "garantizan la objetividad mediante el uso de rúbricas y comisiones pluridisciplinares". Las direcciones consideran que un proceso basado únicamente en méritos documentales es, paradójicamente, menos equitativo y transparente que una entrevista estructurada que permite identificar talento y vocación más allá del currículum.

Por todo ello, piden que se detenga cualquier modificación del procedimiento de selección mientras no se realice una consulta efectiva con los órganos que representan a las direcciones de los EAP.