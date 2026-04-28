Catalunya afronta 17 días de huelga de profesores entre mayo y junio: cinco por escuela

Advirtieron de que el curso no terminaría con normalidad y así será. Ustec, Aspepc, la CGT y La Intersindical han presentado este martes el nuevo calendario de movilizaciones, que incluye un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos, y que arrancará el 7 de mayo con una jornada de paro en la etapa 0-3 y terminará el 5 de junio con una huelga general, a cuatro días de la selectividad.

El nuevo ciclo de protestas previsto para los centros públicos incluye tres huelgas generales –los días 12 y 27 de mayo y 5 de junio– y dos por servicio territorial. Un calendario que, según los sindicatos convocantes, sigue el mandato de la consulta realizada este mes de abril, en la que participaron 31.600 docentes. El 90% se posicionó en favor del paro y, de entre ellos, el 58% apostó por “fórmulas que intensifiquen el conflicto y vayan más allá de la fórmula planteada en las huelgas de marzo”. Los cuatro sindicatos convocantes aseguran llegar a estas nuevas propuestas ante "la absoluta falta de voluntad negociadora" de la conselleria (a la que la semana pasada se le abrió un nuevo frente, con el rechazo frontal de la comunidad educativa al polémico plan de desplegar a los mossos en los institutos).

De Barcelona al Alt Pirineu

En el caso de Barcelona, las huelgas territoriales serán los días 18 de mayo y 2 de junio. Las huelgas específicas del 0-3 están convocadas para los días 7 de mayo –la primera del nuevo ciclo– y el 20 de mayo.

El nuevo calendario de movilizaciones. / Ustec

Tras la primera huelga general del trimestre, el martes, 12 de mayo, será el turno de la huelga territorial en el Baix Llobregat y el Penedès (el 13 de mayo). El jueves, 14 de mayo, será el turno de Girona y Catalunya central, y cerrará la semana la huelga en Lleida, Alt Pirineu y Aran, el viernes 15 de mayo.

Curso marcado por las protestas

Han pasado varios meses desde la primera huelga general del curso, el pasado 11 de febrero, que desbordó las calles de Barcelona y vació las aulas del país. Sin embargo, la unidad sindical de aquel momento saltó por los aires el 10 de marzo, con la firma de CCOO y UGT del ‘acuerdo de país por la Educación’, un pacto que rechazan el resto de sindicatos de la mesa de educación por insuficiente, ya que incluye una subida salarial ( inferior a la que reivindican) y una bajada de ratios (a medio plazo y de forma poco concreta).

En paralelo al repleto nuevo calendario de huelgas, los claustros catalanes llevan meses impulsando otras medidas de acción más o menos simbólicas. La más contundente: ya son más de 700 los centros educativos que se han sumado a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias el próximo curso, acción que ha provocado la caída de más de un 54%, de reservas de casas de colonias, según el sector, y el malestar de familias y alumnos.