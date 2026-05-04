Esther Niubó, sobre la introducción de Mossos d'Esquadra en escuelas e institutos: "Ha habido una reacción muy exagerada"

La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, ha asegurado este lunes en una entrevista en Catalunya Ràdio que "ha habido una reacción muy exagerada" al plan piloto de desplegar Mossos d'Esquadra de paisanos a escuelas e institutos catalanes. Lejos de hacer autocrítica, Niubó ha insistido en que se trata de una demanda del territorio y de un proyecto que aún no se ha validado. "Acaba de arrancar un plan piloto con seis agentes en 14 centros y hasta diciembre no podrá hacerse una evaluación de si funciona y es aplicable a otros centros, o no", ha repetido la consellera quien, al ser preguntada sobre los institutos que han anunciado su retirada del proyecto, ha respondido que ha sido una reacción de las direcciones tras la crispación generada por la noticia "para no sumar tensión a la situación".

Sobre el otro gran asunto que marca la agenda de la conselleria, los 17 días de huelga convocados para este final de curso, Niubó ha asegurado en la misma entrevista que "nadie puede decir que este Govern no se ha movido", otro de los mantras de la conselleria, igual que los 2.000 millones de euros del acuerdo "sin precedentes" firmado con UGT y CCOO, "el mejor acuerdo posible, que sienta las bases de la transformación de la educación en los próximos años", se enroca la consellera.

Posiciones inamovibles

Pese a que Niubó repite que tiene "la mano tendida", esa mano tendida es exclusivamente para que Ustec, Aspepc y CGT se sumen al citado acuerdo, no para reabrir una nueva negociación, lo que exigen los sindicatos de la huelga. En ese sentido, la portavoz del sindicato Ustec, el mayoritario en la escuela pública, Iolanda Segura, instaba este viernes, 1º de mayo, a CCOO y UGT a desmarcarse del pacto alcanzado con el Govern para mejorar las condiciones en el sector educativo, ya que "el acuerdo no revierte la precarización".

A tres días de la primera huelga -el ciclo empezará este jueves, con la huelga en el 0-3, en este caso estatal y convocada, también, por CCOO- nada parece hacer pensar que la situación pueda revertirse.