Un estudio identifica alteraciones cerebrales tempranas en adolescentes con trastorno límite de la personalidad

Un estudio liderado por el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (Vhir) en colaboración con Fidmag Germanes Hospitalàries Research Foundation ha identificados alteraciones estructurales y funcionales tempranas en el cerebro de adolescentes con trastorno límites de la personalidad (TLP).

Los resultados, publicados en las revistas 'Neuropsychobiology', 'Journal of Psychiatric Research', 'Psychological Medicine' y 'Translational Psychiatry', han analizado mediante técnicas avanzadas de neuroimagen estructural y funcional el cerebro de adolescentes diagnosticados con dicho trastorno, informa Vall d'Hebron en un comunicado de este miércoles.

Los autores destacan la necesidad de ampliar los estudios con muestras más grandes y seguimientos prolongados, pero señalan que los resultados refuerzan la idea de que el TLP presenta "bases neurobiológicas identificables ya en la adolescencia".

Los estudios incluyen muestras de adolescentes con diagnóstico de TLP y grupos control de jóvenes sanos de la misma edad; en algunos trabajos, la mayoría de los participantes con TLP no habían recibido tratamiento farmacológico ni presentaban otros trastornos psiquiátricos asociados, lo que permite analizar "con mayor precisión" los cambios cerebrales potencialmente vinculados.

Las técnicas avanzadas utilizadas han integrado diferentes modalidades de resonancia magnética estructural y funcional, y se analizaron tanto el volumen de diferentes regiones cerebrales como su actividad durante tareas cognitivas relacionadas con la función ejecutiva, la memoria autobiográfica y la representación de los otros.

Sustancia gris

Uno de los estudios identificó reducciones de volumen de la sustancia gris en la región temporoparietal izquierda, área implicada en la comprensión de los estados mentales de los demás y la toma de perspectiva.

Estas diferencias se mantenían incluso en participantes sin medicación ni comorbilidades, lo que sugiere una posible relación directa con el trastorno.

Identificación y cognición

Otros trabajos han analizado la actividad funcional del cerebro durante tareas neurocognitivas relacionadas con la identidad y la cognición social, aspectos "nucleares" en los nuevos modelos diagnósticos de los trastornos de la personalidad.

Los resultados han revelado alteraciones en la activación y desactivación de la red neuronal por defecto, así como en el córtex prefrontal dorsolateral, zona "clave" para el control inhibitorio y la regulación emocional.

Según los investigadores, las regiones forman parte de redes cerebrales implicadas en procesos "fundamentales" para el funcionamiento social, como la interpretación de intenciones ajenas o la construcción de la identidad personal, y su alteración --junto con la desregulación emocional-- podría estar relacionada con la limitación funcional en pacientes con TLP.