Los precandidatos, tras la denuncia a Laporta: Vilajoana habla de "momento de gravedad" y Font reclama "transparencia absoluta"

La precandidatos a relevar a Joan Laporta en la presidencia del FC Barcelona lamentaron que el club se vea involucrado en informaciones y denuncias que no ayudan a su imagen. "Todos los que estamos en el entorno llevamos días de mucha rumorología en este sentido. De informaciones que hacen tangible las sospechas que muchos socios tenemos desde hace tiempo pero sí que me ha sorprendido que aparezca la denuncia", ha declarado Víctor Font en Catalunya Ràdio.

Un socio del FC Barcelona ha presentado ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el expresidente por supuestos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. En el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero y "cobro de comisiones indebidas". El juez Santiago Pedraz se ha hecho cargo de la denuncia.

Víctor Font, en las gradas del Camp Nou para ver el Barça-Levante. / Dani Barbeito / SPO

“Hoy, más que nunca, exigimos transparencia", ha señalado Font. "La judicialización del club parece que sea el pan de cada día desde hace décadas, pero cuando sucede, la víctima puede acabar siendo el Barça", ha lamentado.

"Hay hechos que aparecen que llevamos años denunciando. Son indicios palpables de que hay cosas extrañas y exigimos transparencia absoluta. Esconderse detrás de contratos de confidencialidad es inaceptable", ha añadido Font, que se refirió a los "engaños, sospechas y malas praxis" constantes fomentadas, a su juicio, desde la presidencia de Laporta.

"Engaño permanente"

Font reclamó transparencia y que al socio se le cuente la verdad. "Antes que la transparencia, viene la verdad". Y ha añadido: "El expresidente ha hablado incluso de mecanismos de control que dice que funcionan cuando el compliance es un exsocio suyo que me insultaba a mí en la última campaña electoral. Se sitúa detrás de una estructura que hace ver que el club está bien protegido, está blindado y que los socios podemos estar tranquilos, pero desgraciadamente desde hace décadas no es el caso. Y por eso tenemos casos como Negreiras, Bartogates, los casos de Neymar que acabaron con una denuncia y una sentencia contra el club, más todos estos casos de ahora. Ha habido un engaño permanente al socio y esto es con lo que tenemos que acabar".

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de liga entre el FC Barcelona y el Levante / JORDI COTRINA

Xavier Vilajoana, por su parte, habló de un punto y aparte. "Si se confirma, si hay más que indicios y hay pruebas y esto tira adelante, y se han producido actos de esta gravedad, podría suponer un punto y aparte. Tendríamos que decir basta en todos los sentidos. No nos podemos permitir ni un minuto más que el club esté en manos de este presidente y salga reelegido. De ser cierto hay que plantearse muchos escenarios; es el momento de pensar en el Barça en mayúsculas".

Para Vilajoana, "el socio tiene derecho a saber lo que pasa en el club. Tiene el derecho a saber adónde ha ido a parar cada euro. Por qué en lugar de entrar 100 millones han entrado 60 o si en lugar de salir 100 han salido 150. Y el club debe responder". En este sentido, para el precandidato "por mucho que uno haya sido presidente del Barça no puede hacer lo que quiera con el club, ha de tener un límite. Y el límite es la ética, la responsabilidad y las buenas praxis. No puede haber una sombra de impunidad de los presidentes, sea quien sea. Que actúe la justicia, se hagan todas las averiguaciones que sean necesarias y que el club vuelva ser lo que se merece y lo que ha demostrado ser a lo largo de la historia, aunque hace tiempo que no lo sea".