ACTUALIDAD AZULGRANA

Laporta niega las acusaciones en la denuncia del socio del Barça: "Todo esto es absolutamente falso"

El expresidente del FC Barcelona asegura que "hace tiempo que intentan perjudicar y ensuciar este proceso electoral y, de rebote, ensuciar al club"

Un socio del Barça denuncia a Laporta en la Audiencia Nacional justo al inicio de la campaña electoral

La denuncia contra una parte de la junta saliente del FC Barcelona: blanqueo, fraude fiscal, administración desleal, falsedad y organización criminal

Joan Laporta, durante su entrevista efectuada en el Camp Nou.

Joan Laporta, durante su entrevista efectuada en el Camp Nou. / @pargaphoto

Albert Guasch

Albert Guasch

Joan Laporta tenia prevista una entrevista esta mañana en Catalunya Ràdio y lo primero que ha tenido que hacer, a preguntas de Ricard Ustrell, es responder a la información publicada por EL PERIÓDICO sobre la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por un socio del FC Barcelona. La denuncia atribuye la presunta comisión de varios delitos económicos: blanqueo de capitales, administración desleal y delitos societarios, falsedad documental, fraude a Hacienda y organización criminal.

Laporta ha negado de forma taxativa todas las acusaciones: "Estas calumnias deberán ser contestatadas. Es aquello de difama, que algo queda", ha empezado diciendo el expresidente del FC Barcelona.

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo.

Laporta, en los aledaños del Camp Nou, este domingo. / Jordi Cotrina

"Hace tiempo que intentan perjudicar y ensuciar este proceso electoral y, de rebote, ensuciar al Barça. Parecía que iba a ser solo mediática y ahora va por la vía judicial. Quien ha impulsado todo esto lo ha hecho para calumniar y perjudicar a la precandidatura. Todo esto es absolutamente falso", ha asegurado.

"Nos ha pasado varias veces, eso lleva tiempo, se alargará en el tiempo a no ser que la Audiencia Nacional no admita esta denuncia. Se quieren perdjudicar mis intereses y lo que represento electoralmente", ha agregado. "Todo es falso, hacen un sofrito, montan una historia y no es verdad".

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de liga entre el FC Barcelona y el Levante

Joan Laporta saluda desde su localidad en el Camp Nou antes de iniciarse el partido de liga entre el FC Barcelona y el Levante / JORDI COTRINA

Se le pregunta si mostrando los contratos mencionados en la denuncia, Laporta rechaza esa posibilidad. "La transparencia tiene unos límites, no podemos mostrar esos contratos, porque hay acuerdos de confidencialidad".

Se le pregunta también por si dispone de sociedades en Dubái. "Absolutamente lo niego. No he leído la denuncia, no sé quien pone la denuncia, ni el cuerpo. Está hecho con la voluntad de calumniar y perjudicar".

