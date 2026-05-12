Quim Masferrer protagonizará 'El Foraster' más grande en el Palau Sant Jordi

Quim Masferrer hará el 30 de mayo en el Palau Sant Jordi el que probablemente será "El Foraster" más grande jamás realizado. Después de años recorriendo Cataluña con el programa de TV3, el actor y comunicador gerundense reunirá en Barcelona una selección de los protagonistas más emblemáticos de los 120 pueblos que ha visitado. El espectáculo formará parte de la programación de 3Cat en Viu, el gran evento que ocupará el Anillo Olímpico de Montjuïc durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo.

El acto se plantea como una versión en directo ya gran escala de la esencia del programa: historias humanas, música, humor, emoción y reencuentros. Masferrer llevará a algunos de los vecinos y vecinas que, a lo largo de las temporadas, han convertido “El Foraster” en un retrato coral del país. Y en ese mapa televisivo tendrán un peso destacado las comarcas gerundenses, donde el programa ha dejado una huella especialmente extensa.

En total, una treintena de pueblos gerundenses han recibido la visita de Masferrer. En el Alt Empordà, Masferrer ha pasado por Espolla, Maçanet de Cabrenys, Port de la Selva, Portbou, Sant Llorenç de la Muga, Sant Pere Pescador, Ventalló y Cadaqués. En el Baix Empordà, el programa ha hecho parada en Begur, Calella de Palafrugell, Llafranc, Verges y la Pera. También ha pisado el Gironès, con episodios en Sant Jordi Desvalls, Sant Martí de Llémena, Sant Martí Vell y el monasterio de Sant Daniel, en Girona.

La ruta gerundense del programa continúa por la Garrotxa, con Castellfollit de la Roca, Santa Pau, Tortellà, Vall de Bianya, Vall d'en Bas y Besalú; por el Pla de l'Estany, con Serinyà; por el Ripollès, con Molló, Queralbs, Vallfogona de Ripollès y Camprodon; y por la Selva, con Osor y Brunyola. Un recorrido que confirma que Gerona ha sido uno de los territorios más presentes en la mirada de Masferrer sobre la Cataluña rural, marinera y de montaña.

Homenaje a los pueblos ya sus gentes

El espectáculo del Sant Jordi quiere ser, precisamente, un homenaje a todos estos pueblos y sus gentes. La nota de prensa facilitada por 3Cat remarca que cada municipio que ha abierto sus puertas al programa ha sido "una pieza esencial" del camino del programa, y que sin la complicidad, confianza y hospitalidad de los vecinos el proyecto no habría sido posible. El Foraster llega a esta cita en un momento de fuerte popularidad. Según 3Cat, la última temporada ha reunido a más de 2,2 millones de espectadores y ha cerrado como líder destacado de su franja en TV3, con un 25,4% de cuota media. En la plataforma 3Cat, la temporada también ha superado los dos millones de reproducciones.

Las entradas para asistir a esta edición especial de "El Foraster" ya están a la venta. El ticket incluye también el acceso a la Plaza 3Cat en Viu, el espacio exterior del Anillo Olímpico donde durante el sábado habrá programas, espectáculos, radio, podcasts y actividades para todos los públicos. Entre las propuestas anunciadas están formados como “Polonia”, “APM?”, “Atrápame si puedes”, actividades vinculadas a “Crims”, el universo Super3, “Cocinas” en directo y un programa especial del “Que no salga de aquí”.

El fin de semana se completará el domingo con el concierto de “Euforia”, el otro gran acto de pago de 3Cat en Viu. Para acceder sólo a la programación gratuita de la Plaza 3Cat en Viu será necesario obtener invitaciones.