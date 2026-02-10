"Salir en ‘El Foraster’ sirvió para romper prejuicios; ahora la gente se le acerca"

Después de la emisión de 'El Foraster' de 3CAT, que el lunes retrató el paso de Quim Masferrer por Brunyola y Sant Martí Sapresa, Josep Huix (que tiene una discapacidad intelectual) se siguió despertando con la sonrisa de cada día. Lo que sí había cambiado, pero, eran las barreras mentales. Y es que lo que para él fue "la mejor experiencia de mi vida", para la familia fue un trampolín para hacer pedagogía y "romper prejuicios": "A la gente le da miedo hablar con una persona con discapacidad intelectual porque no saben cómo tratarla, no están familiarizados y, por falta de herramientas y a menudo también de empatía, lo que hacen es ignorarla o dirigirse a ella como si fuera un niño pequeño; pero salir en el programa permitió visibilizar su realidad con naturalidad y que toda Catalunya pudiera ver que las personas con discapacidad son tan válidas como el resto», señala su hermana, Sílvia Huix.

Ahora, lo saluda "casi todo el mundo con quien se cruza": "La gente se le acerca y le dice que lo vio en la televisión y, para él, y me atrevería a decir que para nuestra sociedad, esta es la mejor medicina", celebra. La secuencia de su aparición en el programa, de hecho, se ha hecho viral y acumula aludes de comentarios en las redes sociales, que aplauden el "regalo" que el presentador de Sant Feliu de Buixalleu le hizo con la visita: "Los que tenemos un familiar como Josep hoy hemos llorado al ver lo feliz que se ha puesto", señalaban algunos. Y es que Josep Huix, como lo ha visto toda la vida en la televisión, se declara "su amigo".

Él, sin embargo, no es "consciente" del eco que está teniendo su aparición en el programa. De hecho, para él, su hermana y su madre —que padece un párkinson agresivo— ver el programa ha sido, desde siempre, una "terapia": "No nos hemos perdido nunca un capítulo, para nosotros es sagrado sentarnos los lunes en el sofá a ver el programa; nos regala un rato de risas, que a veces nos hacen mucha falta", confiesa Sílvia Huix.

Un seguidor incondicional

Aunque esta era la primera vez que ambos interactuaban personalmente, la hermana de Josep Huix ya había escrito en varias ocasiones a Quim Masferrer a través de Instagram, pidiéndole "por favor" si podía enviarle una felicitación a su hermano por su cumpleaños: "Siempre aceptó y le enviaba un mensaje felicitándolo, y eso ya lo hacía la persona más feliz del mundo; pero claro, ahora no hay color, esta vez lo ha podido conocer en persona", celebra. De hecho, si querían acertar con el regalo a su hermano, ya sabían qué hacerle: entradas para ir a ver su espectáculo. Ahora, sin saberlo, el regalo se lo ha hecho él a toda Catalunya.