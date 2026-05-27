Los programas de 3Cat ocuparán Montjuïc este fin de semana: de 'Polònia' a 'Crims', 'La travessa' y el Super 3

Este fin de semana, 30 y 31 de mayo, la Anella Olímpica de Montjuïc acogerá la iniciativa ‘3Cat en Viu’, la gran fiesta de la tele pública catalana para acercar sus programas a la audiencia. Cinco escenarios llenarán más de 25.000 metros cuadrados, de 10.00 a 18.00 horas, para ofrecer actividades y espectáculos en directo (la mayoría gratuitos, aunque se necesita haber conseguido una entrada para acceder) con los contenidos de la plataforma de TV3. El universo del Super 3 tendrá una presencia especial, como ya ocurría con la multitudinaria Festa dels Súpers, que finalizó en 2018.

El espacio exterior de la Anella Olímpica, la plaza 3Cat en Viu, albergará toda la programación gratuita. Entre los programas y 'shows' en directo que se podrán ver están los de 'Polònia', 'Que no surti d’aquí', 'Col·lapse', 'El suplement', 'Atrapa’m si pots' y 'La turra'.

Entrevista encadenada

Jordi González, presentador de 'Col·lapse', realizará una entrevista encadenada de más de seis horas en la cual se irán entrevistando las caras de 3Cat, como Xavi Coral, Eloi Vila, Xavier Grasset, Elisenda Carod, Mari Pau Huguet, Berta Aroca, Maria Fernández Vidal, Xavi Valls, Francesc Garriga y Gerard Romero (el sábado); y Agnès Marquès, Núria Solé, Manel Alías, Marina Romero, Toni Cruanyes, Anna Garnatxe, Marta Bosch, Helena Garcia Melero, Espartac Peran y Ariadna Oltra (el domingo). Será en el escenario Col·lapse.

En el escenario Caixabank, además del universo del Super3, se encontrarán actividades del 'APM?' y 'Polònia', un cásting del concurso 'Atrapa'm si pots', conciertos con el reparto de la serie 'Jo mai mai', una classe de barrefit con las caras de EVA y un programa especial del 'Zona zàping'.

Cocina con Marc Ribas y Arnau París

En el espacio Cuines Aprofitem els Aliments los chefs más conocidos de la casa cocinarán con la audiencia: Marc Ribas, Arnau París, Gessamí Caramés, Paula Alòs y el programa de Catalunya Ràdio 'Un restaurant caníbal a Berlín', con Paula Molés.

En el escenario El Suplement se concentrarán 'Tres Vides', 'Que no surti d'aquí', 'Nota de veu', 'El suplement', 'Músiques empoderades', 'Loft' y 'La turra'.

En el espacio El Temps estarán Gemma Puig, Tomàs Molina, Eloi Cordomí y Francesc Mauri haciendo un tutorial sobre cómo se comunica la información meteorológica.

'La travessa' y 'Crims'

Además, los asistentes podrán hacer una etapa de 'La travessa, el 'reality' de aventura de Laura Escanes; visitar una exposición del 'Crims' de Carles Porta sobre cómo se hace una investigación criminal, y participar en un encuentro de los actores de la telenovela 'Com si fos ahir' con sus fans.

Los personajes del canal infantil de la tele catalana, como Titó, Mic o los Beta, ocuparán el escenario CaixaBank con un 'show' musical, para hacer crecer la comunidad Super 3 fuera de la pantalla. Se podrá ver cuatro veces: el sábado a las 11.00 y a las 16.00 horas, y el domingo en el mismo horario.

Del Titó al 'Info K'

Además de los espectáculos, cada programa infantil tendrá su propio espacio con talleres, actividades y juegos. Para los más pequeños estarán 'Titó', 'Fa la la', 'A jugar', 'Mic' y 'Una mà de contes', y para los más mayores, 'Fang', 'Fuet', los 'Beta', 'Manduka Duo', 'Tik Tak Factory' e 'InfoK'. Además, los 'súpers' tendrán la oportunidad de conocer a los personajes del Super 3.

Además, los súpers tendrán la oportunidad de conocer a los personajes del Super 3 en la zona de encuentro de fans (el sábado y el domingo, a las 14.30 horas).

En el Palau Sant Jordi, 'El foraster' y 'Eufòria'

La edición especial de 'El foraster' en el Palau Sant Jordi (desde 19 euros) el sábado (12.00 horas) será uno de los platos fuertes del fin de semana. Después de recorrer toda Catalunya, Quim Masferrer protagonizará 'El foraster' más grande que se haya hecho nunca, reuniendo a los protagonistas más emblemáticos de los 120 pueblos que ha visitado.

El concierto de 'Eufòria' (desde 24 euros), que se celebrará el domingo (12.00 horas) en el Palau Sant Jordi, será otro de ejes del fin de semana, con las voces de la última edición y con la ganadora del concurso, Aina Machuca.

La programación completa del 3Cat en Viu se puede consultar aquí: