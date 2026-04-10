‘3Cat en Viu’: los contenidos salen de la pantalla en una experiencia para todos los públicos

Los contenidos de 3Cat salen de la pantalla para poder vivirlos en primera persona. Los días 30 y 31 de mayo, la Anella Olímpica de Montjuïc se convertirá en el espacio de la iniciativa ‘3Cat en Viu’, que ocupará más de 25.000 metros cuadrados para ofrecer actividades, programas y espectáculos en directo con los contenidos de la plataforma.

El formato se dividirá en cinco escenarios que ofrecerán propuestas diferentes y estará dirigido a públicos de todas las edades. Sin embargo, la propuesta dará protagonismo a los personajes del Super3, pero distanciándose de la ‘Festa dels Súpers’, que finalizó en 2018, ya que no se centrará únicamente en los programas infantiles.

Así, más allá estos contenidos, la iniciativa contará con la presencia de programas juveniles, como el ‘Que no surti d’aquí’ y referencias a algunos de los formatos más famosos de la casa, como ‘Crims’, ‘Polònia’ o ‘APM?’. Además, se podrá ver a Marc Ribas, Arnau París y Gessamí Caramés cocinando detrás de los fogones en el espacio del 'Cuines'.

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Actividades gratuitas y de pago

Por un lado, las actividades de la Anella Olímpica serán gratuitas y abiertas a todo el público. Sin embargo, se requiere una invitación gratuita, que se podrá adquirir a partir del 5 de mayo. Por otro lado, el '3Cat en Viu' incluirá también dos eventos en el Palau Sant Jordi: un espectáculo de 'El foraster' y el concierto del concurso 'Eufòria'. Para ambos acontecimientos se requiere entrada. Los billetes del espectáculo musical ya están disponibles y los del programa de Quim Masferrer se podrán adquirir a partir del 14 de abril.