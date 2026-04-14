La empresa Quetta construirá un centro de datos en Molins de Rei para acercar la IA a Barcelona

La estrategia de la Generalitat de Catalunya para acelerar el despliegue de centros de datos ya se está traduciendo en el territorio. La empresa Quetta Data Centers se prepara para en Molins de Rei (Barcelona) una planta industrial diseñada para procesar grandes volúmenes de datos y ser así crucial para el uso de aplicaciones de inteligencia artificial o robótica.

Se trata de un centro de datos de computación frontera o edge computing, una creciente tendencia en el sector tecnológico que se basa en colocar los servidores que almacenan y procesan los datos ahí donde se produce la demanda. En lugar de operar en la llamada nube, este acercamiento al lugar donde se usa internet limita el viaje de los datos y, por ende, la latencia, el tiempo de espera. Dicho de otra manera, acelera la conexión a la red y optimiza su rendimiento.

El centro de datos que Quetta construirá en Molins de Rei tendrá una capacidad de procesamiento de 7,2 megavatios y consumirá hasta 10 megavatios de energía eléctrica, equivalente al consumo medio de aproximadamente unas 10.000 viviendas o al de un hospital grande. Para garantizar su suministro la instalación se construirá al lado de una subestación eléctrica.

La firma ha explicado a EL PERIÓDICO que entre sus potenciales clientes podrían estar grandes proveedores de servicios en la nube —como los estadounidenses AWS, Microsoft Azure o Google Cloud—, así como empresas del ecosistema local catalán, universidades, centros de investigación e incluso el sector público.

Auge de las inversiones

La compañía destinará 500 millones de euros a este y otros cinco proyectos similares en España y Portugal. Esta inversión evidencia el crecimiento exponencial de un mercado, el de la IA generativa, que se está traduciendo en una oportunidad para gestoras inmobiliarias como Azora, propietaria de Quetta —junto a la agencia de valores Core Capital— con 14.600 millones de euros en activos bajo gestión.

Imagen del superordenador MareNostrum, receptor de ayudas de los fondos Next Generation. / FERRAN NADEU

La fiebre inversora en data centers despierta cada vez más inquietud y rechazo por el voraz consumo de energía y agua de esas instalaciones. Preguntada por EL PERIÓDICO, la compañía asegura que su centro en Molins de Rei utilizará sistemas de refrigeración avanzados que no requieren de la absorción de agua, contribuyendo así a reducir su impacto ambiental. Se trata de direct liquid cooling, un método de refrigeración mediante un circuito cerrado de agua a través de tuberías que también utiliza el Marenostrum 5, el superordenador más potente del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

El proyecto se encuentra en una fase avanzada. La firma explica que está esperando la licencia para poder empezar las obras, un permiso que debería llegar "a principios de mayo". Quetta calcula que la construcción se alargará entre 14 y 18 meses. A ese plazo habrá que sumarle otros seis meses de periodo de prueba para garantizar su buen funcionamiento.