Guía exprés para no perderse en el lenguaje de la comunidad literaria joven

En el universo de la literatura, los jóvenes lectores -especialmente los más activos en redes- han ido construyendo, casi sin proponérselo, una propia jerga. Un idioma común que trasciende los tecnicismos ya conocidos como 'plot twist' o 'young adult', y que abarca desde las características narrativas hasta las 'trends' más virales. Para quienes no están familiarizados con este argot (o para quienes sí, pero necesitan un repaso), aquí va una guía rápida con los términos más usados en la comunidad literaria.

'Romantasy', 'world building' y clichés que no fallan

Uno de los términos estrella entre los lectores de la Generación Z es 'romantasy', palabra que surge de la fusión entre 'romance' y 'fantasy', y que define aquellas novelas que se construyen con una base romántica que se desarrolla en un mundo fantástico o que contiene elementos épicos. Es, sin duda, uno de los géneros favoritos del público joven.

Muy ligado al 'romantasy' encontramos el concepto de 'world building', que hace referencia a la construcción del universo narrativo: su geografía, política, historia, reglas. Autoras como Sarah J. Maas o Rebecca Yarros destacan precisamente por la minuciosidad con la que crean estos mundos, repletos de mapas, reinos y normas propias, como ocurre en 'Una corte de rosas y espinas' o en las populares 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro'.

Cuando se trata de tramas, abundan los clichés narrativos que funcionan casi como brújulas emocionales para los lectores. Uno de los más populares es 'enemies to lovers' (de enemigos a amantes), donde los protagonistas comienzan odiándose para, poco a poco, enamorarse. Ejemplos sobran: desde 'Una corte de niebla y furia' hasta 'Twisted Lies', de Ana Huang.

En la misma línea encontramos 'friends to lovers' (de amigos a amantes), presente en títulos como 'Nosotros en la luna', de Alice Kellen, o 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto', de Inma Rubiales. Otro cliché infalible es el 'fake dating', o romance fingido, donde los personajes simulan estar en pareja hasta que el amor real hace su entrada. Obras como 'El duque y yo', de Julia Quinn, o 'La hipótesis del amor', de Ali Hazelwood, son claros ejemplos.

Entre los términos más técnicos también sobresalen 'slow burn' (literalmente, “cocción lenta”), que describe relaciones románticas que se desarrollan a fuego muy lento, y 'forced proximity', que alude a situaciones en las que los protagonistas deben compartir espacio o misión contra su voluntad... y acaban acercándose más de lo previsto. Ambas etiquetas encajan a la perfección en novelas como 'Powerless', de Lauren Roberts, o 'Bruma Roja', de Lucía G. Sobrado.

De los tecnicismos a los ‘trends’

Uno de los puntos fuertes de la comunidad literaria ‘centennial’ es que existen las redes sociales para compartir y viralizar libros en la red. Esta se extiende sobre todo en TikTok: el popularmente conocido como ‘booktok’, que recopila todo tipo de vídeos relacionados con la literatura. El espacio se ha convertido en "el mayor club de lectura digital del mundo", aseguraba Luisa Ramos, responsable de comunicación de TikTok España, en una entrevista con El Periódico este mes de febrero. "El fenómeno se ha convertido en un catalizador que impulsa la literatura y fomenta la lectura en millones de personas, siendo además un escenario global de la cultura local", apuntaba.

'Booktok' es un pozo de vídeos donde abundan los tecnicismos antes mencionados, e incluso estos designan nuevos 'trends'. Entre ellos están los que recopilan las novelas leídas y por leer. El TBR o el ‘to be read’ es, a parte de una editorial, un tipo de vídeo donde el usuario comparte qué libros quiere leer en el próximo mes o año, haciendo alusión a posibles novedades. Asimimsmo, por otro lado tenemos el ‘wrap up’, que suele ser un vídeo mensual con las lecturas del mes (a veces acompañadas de valoración personal).

TikTok es un mundo, e insisten infinitud de tendencias que varían, evolucionan o se crean constantemente. Así pues, existen 'trends' motivadores para leer, como por ejemplo uno que consiste en girar los libros de la estantería que no se han leído para tener una imagen de todos los libros comprados y no leídos (e incentivar de alguna manera la lectura), u otro que consiste en describir la trama de una novela y desvelar el nombre al final del vídeo para enganchar a nuevos lectores con la historia y no con la portada de la novela. Las 'booktokers' de confianza como Alba Zamora, Tamara Molina o Maryam Assakat suelen recrear este tipo de 'trends' para mantener a los seguidores al día de las novedades y de los libros que más están triunfando.

También están en auge las curiosas 'silent reviews' (reseñas silenciosas) en la red social china, pues se trata de hacer una reseña sin hablar, únicamente con las expresiones de la cara y el ASMR para describir si un libro ha gustado o no. U otro que consiste en explicar la novela que te has acabado, la que estás leyendo actualmente y la que tienes en mente para tu próxima lectura.

Evolución constante

Podríamos continuar con esta larguísima lista de 'trends' y tecnicismos usados por la comunidad, pero la realidad es que la comunidad de 'booktok' sigue en crecimiento constantemente y puede ser que dentro de unos meses (o semanas) los 'trends' hayan cambiado por completo y que la lista de tecnicismos haya aumentado considerablemente.