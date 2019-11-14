Así cantaba flamenco Rosalía en el 2017, cuando aún era accesible

Hubo un tiempo en que Rosalía era una artista accesible, y no precisamente lejano. En febrero del 2017, hace poco más de dos años y medio, la cantante y Raül Refree, guitarrista y productor de 'Los Ángeles', el primer álbum de Rosalía, pasaron por el estudio de EL PERIÓDICO y grabaron en directo algunas canciones del disco. Empezaba a hablarse entonces de ella como de una revelación flamenca, heterodoxa solo en el envoltorio musical brindado por Refree. Ha resultado ser mucho más: una supernova artística global que en la madrugada de este viernes se ha llevado tres premios mayores en los Grammy Latinos.