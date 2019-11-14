Legislatura en el aire
Así cantaba flamenco Rosalía en el 2017, cuando aún era accesible
La cantante grabó con Refree en el estudio de EL PERIÓDICO canciones del disco 'Los Ángeles'
Barcelona
Hubo un tiempo en que Rosalía era una artista accesible, y no precisamente lejano. En febrero del 2017, hace poco más de dos años y medio, la cantante y Raül Refree, guitarrista y productor de 'Los Ángeles', el primer álbum de Rosalía, pasaron por el estudio de EL PERIÓDICO y grabaron en directo algunas canciones del disco. Empezaba a hablarse entonces de ella como de una revelación flamenca, heterodoxa solo en el envoltorio musical brindado por Refree. Ha resultado ser mucho más: una supernova artística global que en la madrugada de este viernes se ha llevado tres premios mayores en los Grammy Latinos.
