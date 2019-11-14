Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DIRECTO

Así cantaba flamenco Rosalía en el 2017, cuando aún era accesible

La cantante grabó con Refree en el estudio de EL PERIÓDICO canciones del disco 'Los Ángeles'

Acústico de Rosalía y Refree, en 2017

Acústico de Rosalía y Refree, en 2017

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hubo un tiempo en que Rosalía era una artista accesible, y no precisamente lejano. En febrero del 2017, hace poco más de dos años y medio, la cantante y Raül Refree, guitarrista y productor de 'Los Ángeles', el primer álbum de Rosalía, pasaron por el estudio de EL PERIÓDICO y grabaron en directo algunas canciones del disco. Empezaba a hablarse entonces de ella como de una revelación flamenca, heterodoxa solo en el envoltorio musical brindado por Refree. Ha resultado ser mucho más: una supernova artística global que en la madrugada de este viernes se ha llevado tres premios mayores en los Grammy Latinos.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Buenri: 'Nunca pensé que la mákina volvería así: lo que estoy viviendo es una auténtica explosión
  2. Un miembro de los Fugees, condenado a 14 años de prisión por donaciones ilegales a la campaña de Obama
  3. Oriol Pla, nominado a los Emmy Internacionales por 'Yo, adicto': 'Es bonito que algo hecho en Barcelona llegue a la otra punta del mundo
  4. Los premios Català y Catalana de l'Any 2025 a Javier Cercas y Montserrat Fontané reivindican el valor de la convivencia
  5. Crítica de 'Blue lights (temporada 3)': la mejor serie británica del momento apuntala su leyenda
  6. Anuel AA, un antihéroe fulminado por el reloj y el Sant Jordi
  7. Mumford & Sons, fiesta, mística y temblores de tierra en el Palau Sant Jordi
  8. Alma bakala: el retorno gamberro de la mákina que conecta la vieja escuela con la Generación Z

Crítica de 'Blue moon': Ethan Hawke da vida al gran letrista Lorenz Hart en la noche más triste de su vida

Crítica de 'Blue moon': Ethan Hawke da vida al gran letrista Lorenz Hart en la noche más triste de su vida

El Editorial de Cristina Villanueva: Cuando la ley tambalea

Crítica de 'Flores para Antonio': Alba Flores indaga en este documental sobre la vida de su padre Antonio y el ecosistema de los Flores

Crítica de 'Flores para Antonio': Alba Flores indaga en este documental sobre la vida de su padre Antonio y el ecosistema de los Flores

Las nominaciones de los Feroz sitúan a 'Los domingos' como primera favorita en la carrera de los Goya

Las nominaciones de los Feroz sitúan a 'Los domingos' como primera favorita en la carrera de los Goya

Acústico de Rosalía y Refree, en 2017

El secreto del éxito de Antonio Orozco: "No hay ninguna canción que haya escrito en mi vida que no naciese con..."

El secreto del éxito de Antonio Orozco: "No hay ninguna canción que haya escrito en mi vida que no naciese con..."

Stranger Things, temporada 5: ¿cuándo salen los próximos capítulos en Netflix?

Stranger Things, temporada 5: ¿cuándo salen los próximos capítulos en Netflix?

Millie Bobby Brown más allá de Stranger Things: empresaria y madre a los 21 años

Millie Bobby Brown más allá de Stranger Things: empresaria y madre a los 21 años