Misterio resuelto: ¿Qué hay detrás de MAS PLATILLOS?

Nunca la presentación de una ensaladilla de atún había generado tanta expectación. Y eso demuestra que el ingenio de las marcas está más vivo que nunca. Durante varios días, Casa Mas empezó a anunciar en redes sociales la llegada de MAS PLATILLOS. Una noticia que generó un gran revuelo. Todo el mundo creía que se trataba de la apertura de un nuevo gastrobar destinado a convertirse en uno de los imprescindibles de la temporada.

Pero la realidad era otra. MAS PLATILLOS no era un restaurante. Se trataba de una campaña impulsada por la marca catalana de platos preparados para presentar la nueva receta de su ensaladilla con atún, demostrando que, en un momento en el que captar la atención es cada vez más difícil, incluso un producto tradicional puede convertirse en el protagonista de una historia capaz de sorprender.

El influencer Arnau Garde / Cedida

Un gastrobar que no lo es

La iniciativa refleja una tendencia cada vez más presente en el sector alimentario. Hoy las marcas compiten en un entorno en el que los consumidores reciben cientos de estímulos cada día. Por eso, ya no basta con explicar las características de un producto. Es necesario generar curiosidad, crear una experiencia y construir un relato que invite al público a querer saber más.

«Se trataba de una campaña viral construida sobre el fenómeno de los espacios gastronómicos que han vuelto a situar la cocina tradicional catalana en el centro de la conversación intergeneracional», explican desde Casa Mas. La campaña comenzó con varios vídeos en redes sociales y una página web que hacían pensar en la inauguración de un nuevo local dedicado a los platillos.

Las invitaciones hablaban de un espacio exclusivo y de una experiencia reservada para unos pocos asistentes. La conversación fue creciendo hasta el 17 de junio, cuando la marca celebró un evento privado que reproducía todos los elementos propios de un gran estreno gastronómico: vinos naturales, música con DJ, creadores de contenido y una escenografía pensada para que cada instante fuera compartido.

Disfrutar de la cocina tradicional en casa

En los últimos años, numerosos establecimientos han recuperado la cocina tradicional como su gran reclamo, demostrando que la tradición sigue despertando interés entre públicos de todas las edades. Los platillos, las croquetas, los canelones, las albóndigas o la ensaladilla también son protagonistas de las tendencias gastronómicas. Por este motivo, la campaña también quería transmitir una idea: no hace falta ir a un gastrobar para disfrutar de la cocina catalana; también se puede hacer desde casa.

Casa Mas traslada esta filosofía al mundo de los platos preparados. Con una larga trayectoria elaborando recetas de la cocina catalana, la marca reivindica que los ingredientes de calidad y el respeto por las elaboraciones tradicionales siguen siendo sus principales valores diferenciales. La renovación de la ensaladilla con atún responde precisamente a esta voluntad.

Uno de los momentos del evento / Cedida

Más allá del producto, MAS PLATILLOS pone de manifiesto cómo ha evolucionado la comunicación gastronómica. Cuando el consumidor descubre una historia que le sorprende, la conexión con el producto es mucho más intensa. En este contexto, una receta tradicional puede despertar tanta expectación como la apertura de un restaurante de moda. Solo hace falta contarla de una manera diferente.