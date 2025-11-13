Casa Mas: tradición fresca en clave de futuro

A partir de esa premisa, Casa Mas supo ofrecer una respuesta que conjugara sabor, frescura y tradición culinaria con procesos propios de una industria alimentaria moderna. El punto de inflexión llegaría en 1996, cuando la empresa da el salto definitivo al sector de los platos preparados frescos. Desde entonces, ha tejido un catálogo con más de 50 recetas —desde pastas y arroces hasta ensaladillas, albóndigas o los ya míticos canelones— y ha invertido en instalaciones punteras para ampliar su capacidad de producción.

Primero fue la planta de Castellterçol (2001), con 2.500 m², pero el gran cambio llegó en 2022 con la apertura de la nueva planta de Sallent: 30.000 m² y una infraestructura que ha multiplicado por cuatro su capacidad productiva. “Esta inversión nos consolida como un actor importante en el mercado y nos abre la puerta a un crecimiento sostenido”, afirma Sebastià Mas.

Además del volumen, Casa Mas ha trabajado para reforzar su posicionamiento frente a un mercado dominado por las marcas blancas. Su diferencial se basa en tres pilares claros: producto, experiencia de consumidor y sostenibilidad. En palabras del director general: “Somos una cocina de puertas afuera y una industria de puertas adentro, con la calidad, la innovación y la sostenibilidad como pilares”.

Calidad, innovación y propósito

En un entorno cada vez más exigente, la compañía apuesta por un crecimiento basado en decisiones estratégicas. Una de ellas ha sido el desarrollo de la familia de gratinados, que representa su ambición de ir más allá de los clásicos. “Canelones, macarrones, lasañas… y nuevas recetas en camino. En tres minutos al microondas, un plato de calidad listo para disfrutar”, explica el Sebastià Mas.

La sostenibilidad también tiene un papel protagonista. En la planta de Sallent, por ejemplo, han instalado 4.000 placas solares que permiten reducir 541 toneladas de CO₂ al año. “Es un paso más hacia un modelo responsable”. Frente a una competencia creciente, Casa Mas ha sabido mantenerse fiel a su ADN: materias primas de primera calidad, cocina tradicional controlada y una marca que transmite confianza: “Este es un sector con grandes profesionales, y eso nos impulsa a mejorar cada día”.

En relación al Premio Trayectoria de Calidad Artesanal e Innovación en Platos Preparados Frescos, Sebastià Mas no oculta el valor simbólico que tiene el galardón. Es, dice, “un homenaje a la calidad como sello desde el primer día, a la innovación como motor de cambio y a la implicación de las más de 400 personas que forman parte de Casa Mas”. El futuro, aunque incierto, se encara con paso firme. La marca quiere consolidarse como líder del mercado español de platos preparados frescos, seguir expandiéndose en nuevas categorías, reforzar su presencia multicanal y potenciar la exportación. “Nuestro plan de futuro se resume en seguir siendo los de siempre, pero preparados para lo que viene”.