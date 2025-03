El nivel de inglés de los jóvenes españoles empeora debido a las carencias del sistema educativo

El nivel de inglés de los jóvenes españoles entre 18 y 20 años está decreciendo, según el Índice Education First de nivel de inglés presentado este martes. "Eso no es muy buena noticia. El sistema escolar español no está dando el nivel que debería en cuanto a la enseñanza del inglés ya que esperamos que los niños cuando terminan la escolaridad tengan un nivel muy alto, no decreciente", ha apuntado el director general de EF España, Xavier Martí, quien prevé que España tendrá unos "malos resultados" en el próximo Informe PISA, que analizará por primera vez el nivel de inglés de los alumnos.

Para elaborar la edición de 2023 del informe, EF ha analizado los resultados de 2,2 millones de adultos de 113 países que realizaron sus pruebas de inglés EF SET en 2022, haciendo especial hincapié en las tendencias de nivel de todo el mundo desde la publicación del primer EF EPI en 2011. A nivel global, el nivel de inglés de los jóvenes de entre 18 y 20 años ha descendido 89 puntos y en 5 puntos el del grupo de entre 21 y 25 años, mientras que entre 26 y 30 años el nivel ha aumentado en 12 puntos, entre 31 y 40 años en 19 puntos y los de más de 41 años han aumentado su nivel de inglés en 14 puntos.

En el ranking global, España ocupa la posición 35 de los 113 países analizados, con una puntuación superior a la media

España ocupa la posición 35 de los 113 países analizados, con una puntuación de 535 en el nivel de inglés, superior a la media global de 493 puntos. En Europa, España ocupa la posición 25 de 34 países. Por comunidades autónomas, el Principado de Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid son las regiones que mejor nivel de inglés tienen de España, mientras que Andalucía, La Rioja y Castilla-La Mancha son las que tienen peor nivel de inglés.

Barcelona y Madrid

No obstante, las ciudades de Madrid y Barcelona no se encuentran entre la élite de ciudades relevantes en cuanto a nivel de inglés en el mundo. "Barcelona y Madrid han perdido una oportunidad de estar a la cabeza de los territorios que dominan el inglés", ha señalado el director general de EF España. Asimismo, Martí ha advertido de que España, en la última década, "ha perdido la oportunidad de ponerse a la cabeza de países que dominan mejor el inglés". "España ha mejorado pero no lo suficiente", ha lamentado.

"Barcelona y Madrid han perdido una oportunidad de estar a la cabeza de los territorios que dominan el inglés"

Precisamente, ha detallado que España ha mejorado un 17 por ciento, mientras que Portugal ha mejorado un 21 por ciento desde 2011. Peor evolución en el nivel que España ha tenido Francia, que ha mejorado un 7 por ciento. En cuanto al género, el informe revela que los hombres tienen un mayor nivel de inglés que las mujeres, aunque las niñas hablan un 16% mejor inglés que los niños. "La razón es que los hombres trabajan en posiciones de más alto nivel y practican más el inglés. La explicación está en el entorno laboral", ha asegurado el director general de EF España.