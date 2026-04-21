El Real Madrid, campeón de la Youth League, convierte Valdebebas en un cajero automático del que saca más dinero que jugadores

El Real Madrid se ha proclamado campeón de la Youth League, ganando la final al Brujas en la tanda de penaltis, menos de una semana después de ser eliminado en Múnich por el Bayern alineando por primera vez en su historia en Champions un once sin españoles ni canteranos. Al final del tiempo se llegó con empate a uno, tras los goles de Jacobo Ortega por el bando madridista y de Jensen por los belgas. El portero Javi Navarro, con dos paradas en la tanda, fue el héroe en una final que sucede a la de 2020, donde los blancos se proclamaron campeones con Raúl González Blanco ocupando el banquillo.

Ni rastro de los campeones de 2020

La cantera brilló entonces, pero el club siguió utilizándola como un cajero automático del que sacar dinero con el traspaso de sus promesas. Ninguno de los jugadores que se proclamaron entonces campeones está actualmente en la primera plantilla. Ni siquiera Raúl sigue en el club, que nunca contempló su figura como una alternativa para el banquillo del primer equipo. Entre los campeones de aquel 2020 aparecían el portero Luis López, uno de los héroes de aquella final. El murciano paró el penalti que sentenció el partido. Se convirtió en el tercer portero del primer equipo y luego terminó marchándose de Valdebebas para pasar dos temporadas en el Mirandés y el verano pasado fichar por el Éibar. A sus 34 años tiene contrato hasta 2027 con los armeros.

En defensa había jugadores de peso como el lateral Miguel Gutiérrez o como Víctor Chust o Pablo Ramón. El lateral fue el primer jugador de la cantera nacido en 2001 en debutar con el primer equipo del Madrid en Liga. Lo hizo con Zidane en el banquillo, pero terminó marchándose al Girona en 2022, para luego ser traspasado en agosto de 2025 el Nápoles por 18 millones. El valenciano Víctor Chust se fue al Cádiz a buscar minutos y encadenó más de 100 partidos. Pero al descender a Segunda al Cádiz se fue cedido en el Elche con opción de compra. Pablo Ramón ya había debutado en Primera División antes de pisar Valdebebas. Lo hizo con el Mallorca en Copa del Rey con 16 años. Después de jugar 47 partidos en Primera Federación con el Castilla se fue cedido al Mirandés, completando una temporada que llevó al Espanyol a ficharlo en enero de 2024. Hoy juega cedido en el Racing de Santander.

Uno de los pesos pesados de aquel equipo era Antonio Blanco, al que se le adivinaba un hueco en la primera plantilla blanca. Sin embargo, el de Montalbán se marchó a Vitoria, donde lleva tres temporadas como titular indiscutible sumando más de 100 partidos en Primera. Tiene contrato hasta 2027 y el Real Madrid aún posee el 50% de sus derechos, por lo que aún puede ganar dinero con un futuro traspaso del mediocentro. Quien sí parecía que iba a tener minutos con el primer equipo era el delantero Sergio Arribas. De hecho, debutó en Liga tres semanas después de ganar la Youth League, en septiembre de 2020, jugando incluso en Champions League ese año. Hasta marcó con el primer equipo en el Mundial de Clubes de 2023, pero el Real Madrid lo vendió al Almería en agosto de 2023. Es el máximo goleador en Segunda con 21 goles y a sus 24 años están en la agenda de varios equipos de Primera. Otros como Marvin Park llegó a 'La Fábrica' desde Inglaterra, desde el Tranmere Rovers. Debutó en Liga con el primer equipo del Madrid en septiembre de 2020, pero se marchó cedido a Las Palmas, que lo compró en 2024 por dos millones de euros.

Y otro de los rostros reconocibles de aquel equipo campeón de 2020 es actualmente un centrocampista indiscutible del Málaga en Segunda. Carlos Dotor, que anotó 23 goles en 84 partidos, fue traspasado al Celta, donde jugó 17 partidos en Primera. Se fue Benítez y llegó un Claudio Giráldez que apostaba por la cantera celeste, por lo que se marchó cedido al Oviedo, luego al Sporting de Gijón, y está temporada al Málaga, teniendo contrato con el Celta hasta 2028. Ni siquiera sigue Raúl, que en mayo de 2025, cansado de esperar una oportunidad que no le llegaba, decidió marcharse de la cantera del Real Madrid. Ha tenido varias ofertas del extranjero que ha rechazado y a día de hoy, está sin equipo.

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Homenaje hoy en el Bernabéu

Los jugadores que se proclamaron campeones este lunes estarán esta noche sobre el césped del Santiago Bernabéu para ser homenajeados antes del partido ante el Alavés, acto que servirá también para templar los ánimos de una afición que previsiblemente dedicará una pitada al primer equipo tras quedarse por segunda temporada sin títulos. Un equipo en el que, sin embargo, parece poco probable que los campeones de la Youth League encuentren hueco. Valdebebas lejos de abastecer al primer equipo de talento, como ocurre en el Barcelona, Real Sociedad o Athletic, se ha convertido en un negocio, en un cajero automático del que el Real Madrid saca dinero temporada tras temporada para sufragar los fichajes del primer equipo.