El 72,5% de las empresas ve en la Inteligencia Artificial una aliada para mejorar su logística

La Inteligencia Artificial genera cada vez mayor confianza entre las empresas industriales consumidoras de logística, que ven en esta herramienta una aliada para mejorar sus operaciones. Así lo determina el XVI Barómetro del Círculo Logístico 2026, publicado por el SIL Barcelona, la feria de referencia en Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que tendrá lugar del 3 al 5 de junio en Fira Barcelona, Montjuic.

Según el XVI Barómetro del Círculo Logístico del SIL 2026, el sector apuesta de manera rotunda por la innovación y, más concretamente, por la IA. De hecho, el 72,5% de los directores y responsables de logística que han participado en el estudio consideran de manera rotunda que la IA es una herramienta que permitirá al personal de sus empresas ser más productivos y eficientes y que, para nada, repercutirá de manera negativa en las plantillas. Asimismo, el 22,9% apunta que, en caso de afectar, sería poco, dado que prescindirían únicamente de algunas personas en sus equipos; y únicamente el 4,6% de los encuestados prevé reducir considerablemente su plantilla.

En este sentido, el 76,6% de estas empresas ya cuenta con alguna herramienta de IA en su empresa o está en proceso de implementarla, frente al 22,4% que aún no lo han hecho. Dicha cifra reafirma que las empresas siguen confiando en la IA un año después de ser preguntadas, el 76,3% ya lo hacía en 2025.

IA y startups: notable alto

De este modo, la Inteligencia Artificial y la analítica predictiva han sido consideradas como las tecnologías más relevantes para los próximos 3 años por el 33,2% de los profesionales que han participado en la encuesta. Asimismo, toman relevancia también las plataformas colaborativas con transportistas, según el 22,3% y la automatización de almacenes, en base al 19,2%.

Por su parte, las startups siguen teniendo cada vez mayor aceptación por parte de las empresas consumidoras de logística. Actualmente, el 66,4% de la muestra consultada ve con buenos ojos contratar o externalizar servicios a startups especializadas en logística, de hecho, el 26,2% ya colabora con alguna de ellas, cifra que supera al 24,8% del año anterior.

Digitalización de proceso e integración de sistemas: asignaturas pendientes

Por su parte, la digitalización de los procesos en las operaciones logísticas es el área que requiere mayor mejora según el 25,8% de los profesionales que han participado en el estudio. Otros aspectos destacados que deben mejorar son: la integración de sistemas, con el 19,2%; la planificación de la demanda, con el 18,8%, y la gestión de proveedores de transporte, con el 15,8%.

Costes del transporte y presupuesto limitado: principales retos

El 26,4% de los encuestados señalan el incremento de los costes de transporte como principal desafío logístico que afrontan sus empresas en estos momentos, seguido de la variedad de la demanda y las dificultades en la planificación, según el 19,8%, además de los procesos poco digitalizados o los sistemas mal integrados, a los que apuntan un 15,2%.

En cuanto a las dificultades con las que topan las empresas consumidoras de logística, la principal barrera es el presupuesto limitado, según el 22,3% de la muestra consultada; así como la falta de herramientas tecnológicas, señalada por el 21,8%; la dependencia de proveedores externos a las que apunta el 20,8%, y la resistencia al cambio, que denuncia el 18,3%.

Fiabilidad, sostenibilidad y automatización: para nota

El criterio más valorado al seleccionar un proveedor de transporte es la fiabilidad, con el 30,7% de los votos, frente al 21,4% que se fija en el precio o del 15,4% que considera más importante la flexibilidad.

La sostenibilidad seguirá teniendo un peso importante en las decisiones logísticas, alto según el 92,5% de los encuestados, frente al 7,5% que la considera poco relevante.

Otros aspectos esenciales en la logística del futuro serán: la automatización de las operaciones (24,4%), el intercambio de información estandarizada (21,9%), la colaboración en materia de transporte (17,8%) y la personalización del servicio (16,4%).

Perfil de la muestra

El Barómetro del Círculo Logístico es el estudio que lanza cada año SIL Barcelona, en el que analiza en profundidad los retos y las necesidades de las empresas consumidoras de logística. En esta ocasión, en el marco de la vigesimoctava edición de la feria y de la decimosexta edición del barómetro, el estudio ha contado con la colaboración de 1.053 profesionales que ocupan cargos directivos y de responsabilidad en departamentos de Logística o Supply Chain en España, especializados en diferentes sectores de la industria.

Entre los perfiles de los profesionales participantes en la encuesta, destaca el 23,6% que dirigen departamentos de logística en empresas del sector alimentación y bebidas; el 14,6% que están al cargo de la logística en compañías dedicadas al Retail; el 17,3% del sector químico y el 13,6% responsables de logística en empresas especializadas en el ámbito farmacéutico.