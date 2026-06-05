Intercambio de ropa gratis en Barcelona: lleva las prendas que ya no usas y cámbialas por otras sin gastar ni un euro

Ya ha llegado la época de hacer el cambio de armario y recuperar las prendas para el verano. En muchas ocasiones, cuando esto ocurre, la ropa del año anterior ya no nos gusta o lo que antes estaba de moda ya no lo está.

Por eso a veces, aunque las prendas estén en muy buen estado, la única solución parece deshacerse de ellas.

Sin embargo, hay muchas alternativas para dar una segunda vida a la ropa que ya no queremos.

Una de las mejores opciones es conseguir ropa de segunda mano, ya sea en tiendas 'vintage' o mediante intercambios. Darle una segunda vida a las prendas de vestir es muy sencillo y realmente es una oportunidad para ahorrar dinero de forma sostenible. Por esto, la entidad Foodcoop ha organizado un mercado en el centro de Barcelona con el objetivo de ayudar a hacer el cambio de armario.

Intercambio de ropa de verano

Foodcoop invita a todos los barceloneses al primer mercado de verano que hacen. Este tendrá lugar este viernes 5 de junio en el paseo d'Aragó, en el número 9 (barrio de l'Eixample).

Entre las 17.00 horas y las 20.00 horas (hora peninsular española) estará abierto al público y será un evento acompañado por vermut, música y buen ambiente.

El mercadillo de verano consiste en llevar tres o cuatro prendas en buen estado y allí intercambiar esa ropa con otra que lleven otras personas. Podrás elegir lo más bonito sin gastar nada de dinero; por tanto, puedes renovar tu armario de una forma completamente sostenible, siendo respetuoso con el medio ambiente.

¿Qué es Foodcoop?

Foodcoop es un modelo de supermercado cooperativo, participativo y sin ánimo de lucro en Barcelona. Lo forman un grupo de personas interesadas en conocer de dónde viene y cómo se produce la comida que consumen, porque buscan un modelo beneficioso para la salud, para el medio ambiente, el territorio y el futuro.

A través del supermercado pretenden acercar productos sostenibles y saludables para que sean accesibles a todo su público. La elección del género que ofrecen se hace en función de valores como la sostenibilidad, la proximidad o el trato justo hacia las productoras y las trabajadoras.

Es un proyecto del que todo el mundo puede formar parte: se puede ser socio consumidor realizando una aportación única al capital social de 40 euros y participar con dos horas mensuales a las tareas de gestión del supermercado.

Esta contribución permite reducir los gastos del establecimiento y, así, bajar los precios de los productos. Igualmente, las personas que no son socias también pueden comprar en el local.