El Raval, bienvenidos a la meca de la moda de segunda mano y 'vintage'

La moda de segunda mano ya no es una tendencia minoritaria, es una respuesta lógica y cada vez más común a la crisis ecológica, económica y social. Es, además, un sector donde se pueden encontrar verdaderas joyas 'vintage' del diseño, con facturas de varias décadas atrás de gran calidad, algo que muchas veces brilla por su ausencia en la ropa de las marcas del 'fast fashion', más o menos asequibles, sí, pero que destiñen o se encogen a la primera lavada.

Este momento de auge se vive especialmente en una zona muy concreta de Barcelona, en el barrio de El Raval, que es la meca de la segunda mano, pues tiene la mayor concentración de toda Barcelona, con un total de 29 tiendas especializadas. "Algunas tienen marca propia y también segunda mano, otras hacen 'upcycling' [convierten materiales viejos en nuevos objetos de mayor calidad], otras, 'vintage'...", especifica Jordi Bordas, gerente del Eix Comercial de El Raval, el barrio más poblado del distrito de Ciutat Vella con cerca de 50.000 habitantes.

En su asociación, que nació hace 22 años de la suma de distintas agrupaciones de calle que funcionaban desde hace cuatro décadas, hay 115 comercios de todo tipo, incluida La Boqueria, con sus 300 puestos. Ocho venden moda de segunda mano.

Concentración y especialidad

"La peculiaridad de las tiendas de ropa de segunda mano de El Raval, además, es que están muy especializadas y son muy diferentes entre ellas. En Araña tienes camisas; UAO, ropa italiana; Nerve, 'vintage' muy seleccionado, y luego otras, como La Principal, que además tienen su propia marca", especifica Bordas, que opina que a pesar de la concentración en el barrio [ver mapa inferior], "los establecimientos no se hacen la competencia".

En El Raval muchas tiendas de moda de segunda mano están seguidas en la misma calle, por ejemplo, en Tallers. / JORDI OTIX

"Cuando yo era joven, en la calle Tallers había 50 tiendas de discos, y justo eso era un beneficio para ellos, aquello era como un centro comercial de música. Pues ahora igual, El Raval es el centro comercial de la ropa segunda mano en Barcelona, aquí lo tienes todo. Cada vez que abre una nueva tienda 'vintage' nos alegramos porque constatamos que cada vez hacemos más de polo de atración", admite Bordas, que opina que ahora hay "más interés por este tipo de establecimientos", a pesar de que en "los dos últimos años han cerrado varias tiendas de ropa de segunda mano que venía de China [con la guerra de Israel se iniciaron los ataques a barcos en el Mar Rojo, con lo que habían de rodear África hasta llegar aquí, encareciendo mucho la mercancía] y del cierre masivo de la docena de tiendas que la cadena Flamingos Vintage tenía por toda la ciudad, en su mayoría en este barrio", resume.

De dichos establecimientos, famosos por vender a kilos ropa usada procedente de EEUU y con los que el empresario Daniel Martínez revolucionó el mercado hace unos años, desde la pasada primavera solo queda con ese nombre alguna franquicia fuera de Catalunya, en ciudades como Valencia o Sevilla. Algunos de sus antiguos locales en el Raval ahora lo ocupan tiendas similares, como las de Vinthrift, Mahalo o Vendimia Vintage.

Nuevas aperturas

Muestra de este 'paraíso' de la moda de segunda mano y del 'vintage' es que el mes pasado abrió un nuevo establecimiento en el barrio, UAO! Italian Stock & More, que ya tiene un par de tiendas en Italia y ahora ha elegido Barcelona para aterrizar en el mercado español. "Traemos 'vintage' de mi país. Marcas como Diesel, Liu Jo o Antony Morato, también algunas más pequeñas y otras internacionales, como Adidas o Nike", cuenta Davide Matera, en cuyo local de 130 metros cuadrados siempre hay unos mil artículos expuestos. Cuenta que la elección de El Raval se debió a que "es el barrio con más mezcla y diversidad cultural, y eso precisamente encaja a la perfección con el espíritu del 'vintage' y la moda 'underground'". Además, le atrajo su "espíritu anticonformista" y que las grandes marcas europeas estén "en el barrio de al lado" [en referencia a la frontera del barrio Gòtic, con ejemplos como El Corte Inglés o las marcas de Portal de l'Àngel].

La tienda UAO Italian Stock & more es una de las últimas incorporaciones en El Raval. / JORDI OTIX

Para el dueño de UAO!, el auge del 'vintage' y la 'normalización' de la segunda mano, y que"ya no se vea como algo de pobres", se debe al "interés por comprar de forma más consciente y reciclar prendas que en realidad están nuevas, y son perfectas, para darles una segunda vida; y además, porque el 'vintage' te permite ponerte prendas que rompen con las tendencias 'mainstream'".

Auténticos tesoros

"Quise venir aquí por el aire artístico y alternativo. La gente puede hacer una ruta para descubrir tiendas únicas donde encontrar auténticos tesoros", cuenta Nerea de Miguel, al frente de Nerve Vintage, parada obligada para los amantes de las piezas únicas y cuidadosamente seleccionadas de los 70, 80, 90 y hasta los 2000. Con 24 años de experiencia en el sector -antes trabajó en Zara y en Flamingos Vintage-, desde hace cuatro esta pamplonesa afincada en Barcelona lleva su propia tienda, y se declara en rebeldía del 'fast-fashion'. "Amo el 'vintage', por sus valores y porque son prendas que tienen buena calidad, porque antes se fabricaban con buenos materiales, buenos cortes de confección y, bueno, ahora mismo estamos invadidos por el usar y tirar; hasta las grandes marcas están fabricando en China o Bangladesh", comenta.

Nerea de Miguel, en su tienda con piezas únicas de 'vintage' Nerve Vintage, en la calle Peu de la Creu. / FERRAN NADEU

Hace cinco meses trasladó su negocio desde la calle Ferlandina a Peu de la Creu, a un local más grande, donde organiza eventos y colaboraciones con marcas locales, y puede exponer toda la ropa a la altura de la vista, todo colgado, sin estar abarrotado... "Tipo 'boutique', para dar importancia a la calidad de estas prendas", afirma.

Diferencias entre la segunda mano y el 'vintage' Los dos términos no son exactamente lo mismo: Segunda mano : cualquier prenda que ya se ha usado.

: cualquier prenda que ya se ha usado. 'Vintage': cualquier prenda de segunda mano con al menos 20 años, y que además es icónica de una época/ tendencia específica, y que tiene unos mínimos estándares de calidad.

Ruta imprescindible

Otro lugar de referencia es desde hace una década La Principal Retro, presente en el barrio por partida doble, y donde abundan los Levi's 501 de los 90 y marcas deportivas y de 'streewear', como Ralph Laurent o Lacoste. Fernando Peguero es su dueño y el artífice, desde 2016, de una colección icónica de camisetas de estilo retro y con la capital catalana como inspiración: "Pone 'Barcelona 92' en cirílico y se venden un montón para festivales como el Sónar", detalla.

Interior de la tienda de Moda re-, en la Ronda Sant Antoni de Barcelona, inaugurada en noviembre de 2024. / MODA RE-

Por supuesto, en el barrio también están muy bien representados los dos mayores operadores de la economía circular y social, Humana (que tiene un local especializado en 'vintage' en la calle Hospital) y Moda re-, el mayor de los operadores de reutilización y reciclaje textil de España. En su caso, tiene dos establecimientos, el de la calle Hospital, y el de la Ronda Sant Antoni. "El valor diferencial de nuestras tiendas es que fomentamos el acceso al empleo para personas en situación de vulnerabilidad a través de la gestión de ropa de segunda mano", asegura una portavoz de la entidad.