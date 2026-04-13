Reabre una de las tiendas más famosas de Barcelona: ahora, con ropa colgando de andamios

Desde su apertura en 2020, se ha consagrado como meca para ‘instagrammers’. Es SSSTUFFF (Duc, 7), una de las tiendas de ropa más fotogénicas de Barcelona. Se hizo muy famosa por guardar sus prendas como si fuera unos ultramarinos: en cambio de tener las sudaderas colgando de perchas, las exponía dentro de congeladores, como si fuesen un paquete de gambas. Sí, estaba todo decorado como si fuese un supermercado. Pantalones entre cajas de detergente y accesorios en el cajón de la fruta. Tirón digital garantizado.

Tuberías industriales de donde cuelga la nueva colección. / SSSTUFFF

Ahora, arranca la primavera de 2026 con una apariencia totalmente renovada. Tras un cierre de varios meses por reformas, han dicho adiós a la estética supermercado y le han dado la bienvenida a un ‘look’ industrial: ahora la tienda parece que sea una obra en construcción. Tienen perchas sobre andamios, tubos a la vista, ladrillos desnudos, metal industrial en forma de banco, un mostrador revisto de azulejos de alcantarillado e incluso un probador con cortinas de tela de obra y colgadores con grifos.

Mostrador de ladrillo en la nueva tienda. / SSSTUFFF

Su filosofía es convertir la experiencia de ir de ‘shopping’ en un evento inmersivo. Esta nueva estética viene acompañada de una nueva colección que, como las anteriores, cuenta con ropa interactiva. Lo inmersivo no solo se queda en el local: también impregna el catálogo textil. Por ejemplo, cuentan con una camiseta con un ramo de flores donde el papel del ramo se puede recortar, unos shorts “al revés”, con el efecto de la parte trasera en la parte delantera y viceversa, y una camiseta con cupones de descuento impresos que se pueden recortar y usar en SSSTUFFF. La idea es que tú puedas jugar al máximo con tu ropa y que la hagas tuya, "que seas el propio diseñador de la prenda", cuenta la marca.

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Exterior de SSSTUFFF, en la calle Duc. / SSSTUFFF

El espacio, además, está pensado para estar vivo. Nada de ser solamente una tienda: ahora también hará de centro cultural. Para ello, ya cuentan con una agenda de actividades que llenará el espacio de artistas que quieran enseñar su trabajo o montar planes diversos. Por eso, los andamios y toda la estructura de obra están pensados para irse moviendo, y así adaptarse a las necesidades de las actividades. “Es una obra en curso, un ‘work in progress’ donde nada es definitivo y todo está en constante transformación”, concluyen. Alerta cazadores de tendencias: acaba de inaugurar un nuevo ‘must’ en pleno corazón de Ciutat Vella.