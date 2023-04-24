El gol de Ferran: 14 segundos, cuatro jugadores y nueve toques para tumbar al Atlético

El gol que vale casi una Liga llegó de una jugada nueva en el catálogo de Xavi. Una jugada que nació de un mal despeje de Gimenez, protagonista pasivo en la acción que acabó con el tanto de Ferran. Sin que él lo supiera antes, claro. Agonizaba el partido en la primera mitad y el Barça no había disparado ni una sola vez a puerta.

Se terminaban esos 45 minutos iniciales cuando el patadón hacia arriba del central uruguayo transformó el viaje del balón en un envenenado ida y vuelta que dejó al Atlético aturdido para felicidad de Xavi que necesitaba un triunfo para reencontrarse con el buen juego. Esa pelota fue domada previamente por Koundé antes de dar un pase a Araujo, el defensa que más cerca tenía a su lado. Lewandowski, entretanto, se encontraba a casi 40 metros de la portería de Oblak.

La jugada, aparentemente inocua y sin peligro alguno porque sucedía todavía en campo azulgrana, se aceleró cuando Araujo, con astucia de centrocampista y al sentir la presión intimidatoria de Correa, dibujó un pase aéreo y bombeado al flanco derecho describiendo una curva perfecta para que Raphinha cabalgara por el flanco derecho ante un tímido Hermoso.

Otra asistencia de Raphinha

Tímido y tierno porque el extremo brasileño pisaba el área rojiblanca, mientras Giménez levantaba su mano izquierda protestando un inexistente fuera de juego. Conquistó Raphinha esa pelota que caía del cielo de una soleada y festiva tarde barcelonesa, con Gavi y Ferran asomándose a la frontal, aguardando su asistencia. Era la quinta en la Liga del brasileño, décima de la temporada.

Entonces, y de forma silenciosa, intervino Lewandowski, quien corría en solitario en el carril del ‘10’, llenando de dudas a Savic, quien no sabía si salir a cerrar el camino al polaco o centrarse en Ferran, que llevaba seis meses sin marcar en el Camp Nou.

Los tres errores de Gimenez

Al final, Savic no hizo ni una cosa ni otra. Giménez, entretanto, intervenía por tercera vez en la jugada. Y en las tres mal. Quiso llegar al disparo del exdelantero del City, pero no estuvo rápido ni oportuno, desorientado como quedó por no saber si debía ayudar a Hermoso o fijarse solo en Ferran.

Los jugadores del Barça celebran el 1-0 al Atlético anotado por Ferran Torres. / Jordi Cotrina

La pelota, tras tres toques previos de Ferran antes de su disparo, cruzó entre las piernas del defensa uruguayo del Atlético, mientras Oblak, que le pilló mal colocado ese ataque vertiginoso del Barça, no percibió la dirección del disparo.

Un gol que, tal vez, vale ya una Liga. Un gol tan breve (apenas duró 14 segundos) como letal, donde intervinieron tan solo cuatro jugadores (Koundé recupera, Araujo pasa, Raphinha corre y asiste, Ferran remata) para demostrar que el catálogo ofensivo de Xavi incorpora nuevos registros.

Evocó al gol de Haaland al Bayern en Múnich

Nueve toques para abatir al Atlético. Evocó, de alguna manera, al gol de Haaland al Bayern Múnich esta pasada semana en la Champions. Un patadón de Stones, pero metido en el área pequeña del City, permitió a Kevin de Bruyne conectar luego con la bestia noruega.

Ocurrió en Alemania. La jugada fue distinta (abarcó de Ederson a Sommer y en el Camp Nou fue desde el centro del campo azulgrana), pero el resultado fue el mismo.

Gavi felicita a Ferran Torres tras marcar el 1-0 que le dio el triunfo al Barça sobre el Atlético en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Del zapatazo de Stones, en el área pequeña de Ederson, tras levantar la vista y ver el espacio a la espalda de la zaga bávara, al gol de Haaland previo resbalón de Upamecano transcurrieron los mismos segundos que de Koundé a Ferran. O sea, 14. Hubo más toques de City (10) que del Barça (9) porque tuvo que trasladar el equipo de Guardiola el balón de área a área. Intervinieron menos jugadores (tres citizen frente a los cuatro azulgranas).

"La contundencia en las áreas te hace campeón, el Barça se merece la Liga" — Simeone, técnico del Atlético

El Barça de Xavi supo simplificar el proceso al transformar ese mal despeje de Giménez en la antesala del triunfo que le coloca en las puertas del autobús para realizar la más que merecida rúa por las calles de Barcelona festejando una deseada y necesaria Liga. "El Barça se merece la Liga. La contundencia en las áreas te hace campeón", sentenció Simeone, derrotado por ese gol elaborado en poco tiempo y frustrado porque entre Ter Stegen y Araujo le dejaron seco.