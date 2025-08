Andreu Buenafuente: "Estamos un poco locos y yo soy fan de la improvisación"

Este lunes, 9, 'Late Motiv' (de lunes a jueves, a las 23.00 horas, en el canal #0 de Movistar+) regresa tras el paréntesis navideño. Andreu Buenafuente ha recargado las pilas para continuar alegrándonos las noches. Las tres citas, desde la sala Barts de Barcelona, con las que despidió el 2016, sirvieron para reforzar los planes de atreverse a salir de gira con Late Motiv por los teatros de España.

Vuelve el espectáculo. Este programa debería poder viajar por España, y más estando en un canal de pago. Estamos un poquito escondidos. A Late Motiv le sientan bien los teatros, las ciudades, el contacto con el público... Hay que hacer un buen espectáculo cada noche.

La fórmula del programa siempre esconde sorpresas. El equipo maneja listas de invitados que no conozco. Es algo muy normal, de la casa… En otros programas le estallaría la cabeza al presentador, pero a mí… Siempre me dicen cuando pregunto quién va a venir: «Te va a gustar». Como si supieran lo que me gusta a mí.

¿Tenemos que creernos que su gente le esconde cosas de lo que sucederá en el programa? La sorpresa es una de las bases del espectáculo. Si, además, tú eres el sorprendido, todo se multiplica. No podemos mentir. Y no lo hacemos. Créanme: estamos un poco locos y yo soy un fan de la improvisación. Como en la radio con Berto. ¡No sabe lo que disfrutamos!

¿Cuántos personajes ha entrevistado en todos estos años? No los he contado nunca. Empieza a ser un poquito largo. Igual vamos camino de los 2.000 . En realidad, mi escuela de vida son los invitados. Y los compañeros. Y el público. Y, por supuesto, los invitados. Procuro aprender cosas de todos los entrevistados. Les agradezco mucho que vengan, que sean pacientes, que pasen más de tres horas en un polígono con este tío y sus bromitas. Uno de los que me ha marcado últimamente es el actor argentino Ricardo Darín. Si yo fuera mujer, estaría enamorada de Darín. Es un tipo que lo da todo, dice cosas, es cómplice, la gente le quiere...

Que este amor no excluya a muchos otros de sus invitados. Por ejemplo, Baltasar Garzón. Me pareció un lujo hablar de esa oscuridad que le ha rodeado en los últimos años con normalidad. Fue emocionante. Ha sido la entrevista más larga de la temporada – 26 minutos–, y se detectó un silencio en la grada de los que no abundan.

¿Qué le aporta el canal de pago? Me ha depurado. Cambiar no se puede cambiar, para lo bueno y lo malo. Constato que puedo hacer lo que quiero, que debo dar mucho nivel. Me han puesto unas pilas especiales. Cuando llegué a #0 me dijeron: «Recuerda que esto es de pago». Es como un mantra permanente. Arriesga, date caprichos, pon música en directo, trae invitados interesantes. Eso es lo que manejo y al programa le va muy bien. Estamos en un ansia permanente de que el invitado sea muy interesante, y no conocido precisamente.

Su análisis al presente y el futuro inmediato. Los canales de Youtube van a tope. A mí me gusta estar en un nuevo escenario. El tablero de la comunicación está en permanente ebullición. El televisivo nos va a deparar cosas muy interesantes. Están cambiando los usos, los consumos... En este nuevo tramo de vida profesional, salirme de lo previsible me está gustando. Tiene sus rinconcitos, posibilidades. Esta tele sería un niño de 6 o 7 años, pero crece muy rápido. Las previsiones dicen que en cuatro o cinco años se habrá consolidado. Lo nuevo a mí me interesa.

Su fórmula viene de lejos, pero cada año inventa algo. 'Late Motiv' es un formato clásico, muy exigente, con muchas posibilidades. Al final dices, es un tío que recibe gente. Es primo hermano de la radio. Los primeros lates nacen con la radio, son homenajes a los hombres de la radio. Un poco lo que he hecho yo. Esto es lo que más me va a mí. Por eso sigo obstinado.

¿Cómo vive la partida de muchas de las criaturas que ha ayudado a crear? ¿Cuántos reconocen que sin haber estado con usted hoy no estarían donde están? Es parte del camino. Siempre me rodeé de mucho talento. No lo digo con vanidad, sigo considerando que ir juntos es más divertido que ir solo y que cuanto más talento haya, mejor para todos. Luego este talento ha volado, se cumplen las leyes de la dinámica…

Hay quien reconoce que no estaría hoy donde está si no hubiera pasado por El Terrat. Ojalá pudiera estar yo en la casa de un lago de Suiza, como Charles Chaplin, Charlot. Todo el día rumiando con lo que había hecho en la vida y por la gente…

Charles Chaplin murió un día de Navidad, en Vevei, a orillas del lago Leman. Toquemos madera. Yo tengo un programa cada noche y eso me mantiene vivo. Nostalgias, pocas, y presente y futuro.

Pastillas para superar la desamistad. No, no, no… La vida actual te exige mucho. Ya no estamos tan relajados como hace años. Si tú sales a hacer programas con un halo de nostalgia o regalándote de ya saben ustedes quién soy, duras 10 minutos.

No acabará como Chaplin. Charles Chaplin no seré. Charlot se complicó la vida al final, un poquito hacia el final. Me gustaría ser Chaplin por lo meticuloso. Cuentan que lo diseccionaba todo, casi enfermizo y ensayaba y ensayaba sin parar. Y probar, exigirse... Cada vez me pido más.

¿Dónde estará Buenafuente dentro de 10 años? Ni idea, no puedo pensar más allá de dos años. El tercero, me pierdo. Espero que trabajando, pero en lo que me guste. No puedo dar más pistas.

Habrá que explicar a los que solo ven a Andreu Buenafuente quién conforma su equipo. Aproveche la ocasión y elogie a su equipo. Créame porque soy sincero: tengo el mejor equipo del mundo. Buena gente, buenos profesionales. Quiero pensar que no es que tenga equipo. Yo soy del equipo. Todos juntos somos capaces de asumir retos increíbles que, por cierto, no han terminado. Pero juntos. Yo solo no puedo. Lo tengo clarísimo.

Es el momento de los agradecimientos. ¿A quién le debe algo en esto de la tele?A mucha gente. Gente clave que me abrió puertas, me dejó hacer, me creyó y me apoyó. Todos ellos lo saben y yo me acuerdo perfectamente. En este oficio eres lo que vales y, sobre todo, lo que te dejan demostrar.

Ha calado el mensaje que lanzó desde EL PERIÓDICO, en el que decía: «Si hoy comenzase de nuevo, sería un youtuber, sin duda». Cuando yo empecé, solo estaba la radio, entonces no existía internet. Algo que cuesta de imaginar. ¿Sería youtuber? Seguramente, pero también estaría en otros engranajes profesionales. Sería un aprendiz. Yo fui un aprendiz; seguramente de los últimos. Ahora hay becarios con titulación. Ya no hay aprendices. Me recuerdo mirando hacia atrás y viendo que ya no venían más aprendices. Soy el último aprendiz. Del gremio, ¿eh?