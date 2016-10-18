EN EL LABERINTO
El Enigma de Albert Adrià
¿Cuándo abrirá el chef catalán ese restaurante que promete ser un "monstruo"?
On Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
"Un monstruo: nunca hice nada igual", asegura Albert Adrià sobre Enigma, su gran proyecto gastronómico, el más ambicioso al que jamás se haya enfrentado, y cuyo concepto es tan enigmático, por diferente y rompedor, como la fecha de su apertura definitiva. Iba a ser en primavera, luego en verano. Estamos en otoño. ¿Cuándo desvelerá su Enigma Albert Adrià? ¿Este octubre? ¿O ya en noviembre? ¿Quizás en diciembre?
- El último Informe de Seguridad Nacional suaviza el lenguaje sobre China y señala a España como objetivo de ataques híbridos de Rusia
- Junts se abre a facilitar el decreto de vivienda del Gobierno si permite desgravar las hipotecas
- Entra en vigor el copago farmacéutico: cuánto pagaré según la renta y la pensión
- El Gobierno se abre a desgravar las hipotecas para salvar el decreto de los alquileres como pide Junts
- Los cazadores rechazan salir a cazar jabalíes en verano pese a que el Govern permite hacerlo todo el año
- Más allá de la beta-amiloide: la investigación en alzhéimer busca también fármacos contra la inflamación crónica y la proteína tau
- Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet
- Ni una semana ni seis meses: la Seguridad Social tiene un plazo máximo de tres meses para aprobar una jubilación