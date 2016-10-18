El Enigma de Albert Adrià

"Un monstruo: nunca hice nada igual", asegura Albert Adrià sobre Enigma, su gran proyecto gastronómico, el más ambicioso al que jamás se haya enfrentado, y cuyo concepto es tan enigmático, por diferente y rompedor, como la fecha de su apertura definitiva. Iba a ser en primavera, luego en verano. Estamos en otoño. ¿Cuándo desvelerá su Enigma Albert Adrià? ¿Este octubre? ¿O ya en noviembre? ¿Quizás en diciembre?