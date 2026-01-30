‘Calçotada’ sin escapada de fin de semana: cuando la tradición catalana se reinventa en pleno Barcelona

Si existe una tradición gastronómica en Catalunya es, sin lugar a dudas, la de la ‘calçotada’. Cuando empieza la temporada – entre noviembre y abril - Barcelona vive un pequeño éxodo ritual cada fin de semana. Grupos de amigos y familias cuadran agendas, revisan las previsiones meteorológicas y más de uno se resigna a conducir un rato para deleitarse de con la popular cebolla de Valls y disfrutar de un ritual casi religioso con las personas que más quiere.

Los destinos favoritos siempre suelen ser los mismos: una masía perdida en algún entorno bonito del Penedés o el Camp de Tarragona. Pero en un entorno cosmopolita como Barcelona, las tradiciones gastronómicas catalanas siguen vivas. Entre nuevos conceptos internacionales e inventos con nombres indescifrables, cada invierno, algunos restaurantes de la ciudad condal reviven uno de los guiones más clásicos: clientes con baberos de papel, manos manchadas de romesco y sobremesas eternas.

No hace falta escaparse de la ciudad para disfrutar de una ‘calçotada’. Dos restaurantes históricos de Barcelona hace décadas que mantienen viva la costumbre: La Bodega Joan, en el Eixample (Rosselló, 164), y Pasa Tapas, en la Barceloneta (Dr. Aigüader, 6-8). Ambos han convertido la ‘calçotada’ en una experiencia fiel a la liturgia sin tener que desplazarse a la provincia de Tarragona.

La ‘calçotada’ con más solera del Eixample

Bodega Joan es uno de esos locales que ha resistido al paso del tiempo y que se ha ido adaptando década tras década. Abrió sus puertas en 1942 de la mano de Joan Balsells y Balbina Garrido como tienda de vinos a granel y, ochenta años más tarde, el local sigue conservado ese aire de refugio vecinal. Como dato curioso que refleja ese ‘caliu’ vecinal: el local acoge la sede de la Penya Barcelonista Joan Gamper.

En su carta la tradición siempre ha estado muy presente. Los caracoles o las tapas, las carnes a la brasa, los pescados y los arroces que preparan son las joyas de la corona de una carta pensada para los amantes de la cocina de toda la vida.

La salsa es un elemento fundamental en las 'calçotades' / Cedida

Su ‘calçotada’ es directa y sin artificios: calçots a la brasa con romesco casero, parrillada clásica —pollo, butifarra, churrasco y panceta—, patata al ‘caliu’, alcachofas y crema catalana. Todo servido con la eficacia de quien lleva ya ocho décadas trabajando de forma exquisita. ¡Ah! Y con un precio de 33,50 euros con bebida incluida.

Más información Carrer Roselló 164, 08036, Barcelona Reservas: 932 20 47 56 info@bodegajoan.com /eswww.bodegajoan.com

‘Calçotada’ cerca del mar en Barcelona

Al otro lado de la ciudad, Pasa Tapas propone tres menús. A pocos metros del mar, este restaurante familiar fundado en 1997 ha integrado la ‘calçotada’ como una de sus apuestas más fuertes de cada año y, sobre todo, en un espacio pensado para compartir. Sus menús parten de los 29,50 euros, pasando por una opción vegetariana de 34 euros y otro de 35 euros. Esto responde a una realidad contemporánea: grupos heterogéneos, empresas, celebraciones y también comensales que buscan opciones diferentes.

La diferencia entre el menú más económico y el de de 35 euros está en la brasa. El primero ofrece, además de la ‘calçotada’, el pan de payés y la salsa, un segundo plato a elegir entre butifarra con ‘seques’ y pollo; mientras que la otra opción incorpora una parrillada completa con churrasco, pollo, butifarra y cordero. La opción vegetariana, por su lado, ofrece un plato de Tagliatelle de verduras o hamburguesa Beyond Meat.

La 'calçotada' del Pasa Tapas / Cedida

El Pasa Tapas tiene espacios privados para acoger hasta 300 personas. Una opción muy a tener en cuenta si se quiere llevar a cabo una ‘calçotada’ con un gran grupo. El local está especializado en platos del mar, carnes a la brasa y arroces. Se ha ido adaptando al paso de los años, pero con una seña inamovible: en su cocina se trabaja con producto fresco y de temporada.

Quien considere la ‘calçotada’ una cita innegociable, pero ya no tengan ganas de tener que desplazarse a más de una hora de la ciudad, estas propuestas demuestran algo: las tradiciones no han desparecido en Barcelona. Perviven en los locales de toda la vida que han mantenido vivas las costumbres gastronómicas y la esencia de barrio.

Más información Dr. Aigüader, 6-8, 08003, Barcelona 930 46 40 97 Pasatapas@pasatapas.net /eswww.pasatapas.com