Cargols: tradición catalana viva en Bodega Joan

En Cataluña, pocas costumbres culinarias evocan tantos recuerdos, reuniones familiares y celebraciones populares como la de los caracoles —o “cargols”, como se les llama en catalán—.

Fachada de la Bodega Joan en el Eixample de Barcelona.

Un plato humilde en origen, que ha recorrido siglos de historia campesina, fiestas populares y gastronomía de temporada, hasta reconvertirse hoy en un símbolo con sabor propio. En Bodega Joan, con más de 80 años en el corazón del Eixample de Barcelona, hemos hecho de los caracoles no sólo un clásico, sino también un motivo de orgullo y creatividad.

Una tradición con raíces profundas

La gastronomía catalana se ha nutrido siempre de productos de la tierra: setas, verduras, hortalizas, carne de proximidad… y también de caracoles. Estas pequeñas joyas se recogen cuando la tierra o la lluvia lo permiten, se limpian (“purga”) y se cocinan en infinidad de variantes, según la comarca, los gustos locales o las fiestas. El plato de “cargols a la llauna”, por ejemplo, originario de Lleida, es hoy uno de los más emblemáticos de esta tradición: los caracoles se hornean sobre una plancha metálica (“llauna”) con ajo, perejil y algunas especias, consiguiendo un sabor intenso y muy catalán. 

No faltan celebraciones dedicadas a ellos: L’Aplec del Caragol, en Lleida, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, congrega cada año a decenas de miles de personas dispuestas a disfrutar del caracol en todas sus formas posibles. 

Bodega Joan conjuga la tradición con nuevas tendencias, sin renunciar a sus orígenes

Tradición que se mantiene viva

Fundada en 1942, Bodega Joan empezó siendo una venta de vinos a granel, pero pronto se convirtió en algo más: un lugar donde recuperar, compartir y celebrar la cocina catalana tradicional. 

Dentro de su carta, los caracoles ocupan un lugar privilegiado. Uno de los platos clásicos es caracoles a la llauna —tal como lo reclama el paladar catalán, con alioli, con esa mezcla de sencillez y potencia.  Pero no se queda ahí: Bodega Joan ha desarrollado otras variantes creativas, respetando siempre la tradición, para hacer que cada experiencia con caracoles sea distinta. Versiones más “gourmandas”, al almendra, muy picantes con chorizo, etc., permiten explorar texturas y matices nuevos.

Esto no sólo demuestra el respeto por lo que ha sido, sino también una voluntad clara de renovación sin traicionar el sabor auténtico.

Identidad, comunidad, memoria

Consumir caracoles en Cataluña no es sólo degustar. Es participar de una tradición. Es recordar la escucha del ruido de la lluvia tras la puerta trasera, de la tierra mojada, de la espera de reunir amigos o vecinos. En fiestas mayores, comidas familiares o simplemente al abrir la carta de un restaurante de confianza, los caracoles evocan historia.

Los caracoles, modestos en su origen, son hoy un puente entre pasado y presente, una manera de saborear la Cataluña rural y festiva al mismo tiempo. Y Bodega Joan, con sus más de ochenta años, su carta rica en variantes y su fidelidad al sabor auténtico, demuestran que esas tradiciones no se pierden si hay quienes las quieran conservar —y cocinarlas con cariño.

Bodega Joan no solo preserva esta herencia: la pone sobre la mesa cada día, la comparte, la explica, la celebra. Esa dedicación es lo que la convierte no sólo en un restaurante, sino en un custodio de la memoria culinaria catalana.

Las 4 recetas: diversidad con autenticidad

Caracoles Gourmanda

Inspirados en estilos franceses e italianos, con pimienta, guanciale, etc., para quienes buscan sabores ligeramente diferentes pero con raíces mediterráneas.

Cargols Gormanda

Cargols Gormanda / cedida

Caracoles a la Almendra

Con picada abundante de almendra “marcona”, que aporta intensidad, matiz y una textura agradable.

Caracoles a la almendra

Caracoles a la almendra / cedida

Caracoles Cojonudos

Variante muy picante, con sofrito de verduras, chorizo picante y tacos de jamón — ideal para los amantes del sabor fuerte y la salsa contundente.

Caracoles Cojonudos

Caracoles Cojonudos / cedida

Caracoles a la Llauna

La versión más catalana por excelencia: sal, pimienta, hierbas aromáticas y el toque de alioli para acompañar, tal y como lo exige la memoria gustativa colectiva.

Caracoles a la Llauna

Caracoles a la Llauna / cedida

C. del Rosselló, 164, Eixample, 08036 Barcelona

Tel. 932204756

www.bodegajoan.com

Instgaram: https://instagram.com/bodegajoan

