11 voces femeninas a las que seguir

'On Barcelona' nació con nombre de mujer: el día de La Mercè (del 2016). Desde entonces, una veintena de mujeres ha pasado por #MúsicaDirecta para hablar de sus nuevas propuestas. Aquí tenéis una selección que abarca desde voces que acaban de alcanzar la mayoría de edad hasta consagradas que siguen defendiendo su merecido lugar en el panorama musical.

MON LAFERTE

A Norma Montserrat Bustamante Laferte su abuela la hizo "un animal nocturno". "Siendo muy niña me levantaba de la cama y me llevaba a cantar. Era la única en casa que le hacía la segunda voz. No me acostaba de nuevo hasta las tres de la madrugada y, claro, nunca se me daban bien los estudios. Me dormía en clase".

En su caso, decir que ser cantante era un sueño que le quitaba el sueño cobra un sentido literal... Para leer más de Mon Laferte

GEMMA HUMET

Gemma Humet grabó su segundo disco, 'Encara', embarazadísima. "Era diciembre y Jan nació el 31 de enero, así que ¡imagínate! En la voz lo noté muchísimo. Sobre todo, en la respiración: te ahogas mucho más, claro".

La voz de la cantautora vibra y hace vibrar más que nunca en este nuevo álbum... Para leer más de Gemma Humet

ROZALÉN

Rozalén abre la compuerta de la memoria -histórica y familiar- en un disco en el que la emoción y el compromiso fluyen (y confluyen) desmontando tabús, mientras surca ritmos propios y ajenos. En su tercer compacto, 'Cuando el río suena...', los suspensivos los llena con episodios biográficos que dan para varias novelas.

Rozalén es hija, desvela, de un 'Amor prohibido'. "Él adivinó un destino en su cara, / ella intuyó su cruz", reza en esta letra sobre su padre -fue cura 10 años hasta que colgó los hábitos por amor- y su madre. "Son de familias muy creyentes y lo pasaron muy mal", recuerda la artista, que tuvo que convencerles para que le autorizasen a cantar su romance... Pare leer más de Rozalén

MARA BARROS

Mara Barros es mucho más que la corista de Sabina. Y cada vez más y más gente (por suerte) lo sabe. A Mara Barros le gusta jugar. Divertirse. Es de risa fácil. Y ella misma reconoce ser "una payasa". Pero también le gusta desgarrar su alma cuando la canción lo requiere, y entonces te eriza aún más los sentimientos.

En 'Por motivos personales', su esperadísimo segundo disco -ha tardado 13 eternos años en volver al ruedo como solista-, no canta con Sabina la canción que él le ha cedido ('Hace tiempo que no'), sino la que firma su compadre Pancho Varona, 'Cerrado por motivos personales' (os habréis dado cuenta de que el título, abreviado, es el que bautiza el compacto)... Para leer más de Mara Barros

CARLA MORRISON

Carla Morrison es sentimiento y desgarro en estado puro. La prueba es su nuevo disco, 'Amor supremo desnudo', y canciones como 'Todo pasa'. "Cuando la carrera empezó a irme muy bien, de pronto sentí como si una bomba explotara dentro de mí. Soy de una ciudad muy pequeña (Tecate, Baja California) y tanta atención me hizo sentirme sola y deprimida. Esta letra habla de esto: de mis ataques de pánico y de ansiedad. Me urgía explicarlo, sacarlo, para mejorar mi estado... Soy una persona muy sensible, desde siempre, y necesito continuamente recordarme que 'todo pasa', que todo estará bien"... Para leer más de Carla Morrison

HELENA MIQUEL

Se lanza a emprender un proyecto "desde cero", con la ventaja, admite, de que la gente la conoce. Podría haber reciclado el nombre de Flores Azules, aprovechando el rebufo del éxito que cosechó como integrante (clave) de Facto Delafé y Las Flores Azules (fue el último pétalo en caerse).

"¡Pues es verdad! Igual me lo podía haber planteado, pero me llevaría una parte importante de Delafé, cuando lo que hago no tiene nada que ver. ¡Es tan diferente! ¡Tan personal!", asegura la periodista, cantante y actriz Helena Miquel. Para leer más de Helena Miquel

SOFIA ELLAR

A estas alturas nadie duda del poder de las redes sociales ni de cómo han revolucionado el mundo de la música. "Ya nada volverá a ser como antes", que cantaba El Canto del Loco cuando ni siquiera existía Instagram, la plataforma que Sofia Ellar vio clarísimo que tenía que ser la primera en explotar.

Esta joven de 24 años, nacida en Londres pero afincada en Madrid, se dedicó a colgar fragmentos de sus canciones y... mejor que la historia la cuente Ella(r) misma. Y desde el comienzo: ¿qué te impulsó a hacerlo?... Para leer más de Sofia Ellar

LAS MIGAS

Ni el caprichoso devenir de la industria y de los gustos del público, ni los sucesivos cambios en su alineación (con sus correspondientes reajustes), ni el hecho de que vivan a kilómetros de distancia pueden con Las Migas.

¿Cuál es la miga de Las Migas? "La emoción y la belleza. Siempre las andamos buscando en nuestro repertorio. Está claro que sorprende el hecho de que seamos cuatro chicas. Muchos esperan que de repente aparezca algún hombre. Sobre todo a nivel internacional [vienen de tocar por Estados Unidos, Cuba y Europa]. Pero más allá del rollo visual, lo importante, nuestra miga, es la conexión tan especial que hay entre nosotras", contesta la única superviviente de la formación original, la guitarrista barcelonesa Marta Robles... Para leer más de Las Migas

PAULA VALLS

Sus rizos ríen. Sus ojos ríen. Pero su voz llora o sacude. Nadie diría que Paula Valls tiene 18 años. No es la única sorpresa: también descoloca su sonido tan 'black' (con influencias del jazz y de la música afroamericana)... Para leer más de Paula Valls

ROSANA

Los médicos llevan tiempo advirtiéndonos: la piel tiene memoria, perdona la quemadura solar pero no la olvida. Pues en el tema del corazón, más de lo mismo: si tienes la sensibilidad a flor de piel, ¡huye de los amores que queman! Y si vas de duro, también, que para el desamor no hay protección que valga.

Rosana reflexiona a conciencia sobre el tema (y de forma mucho más poética) en su nuevo disco, 'En la memoria de la piel'. "Por poder puede ser / que este amor sin medida / se nos quede a vivir en la piel para toda la vida", canta en la pieza que bautiza su nuevo y esperado disco... Para ller más de Rosana

ROSALÍA

Su estética urbana y sexi, a lo Rihanna y Rita Ora, poco hace sospechar que estamos ante la ¿nueva? revelación del flamenco, como insisten en catalogarla. Todo en ella es desconcertante. Son muchos los medios que últimamente se fijan en Rosalía, aunque la muchacha lleva años dando el cante y formándose profesionalmente en el ESMUC, de la mano del cantaor Chiqui de la Línea (ya se ha licenciado en el grado superior de flamenco y solo le falta la tesis).

Rosalía ha colaborado con Chicuelo, Alfredo Lagos y Albert Palomar. Fue la voz solista en la obra de culminación del Año Espriu en el Palau de la Música, trabajó con La Fura dels Baus en un espectáculo estrenado en Singapur; actuó en el Primavera Sound (con Rocío Márquez) y... Pare leer más de Rosalía