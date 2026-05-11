Illa examina el descenso del 4% de delitos en plena polémica por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores

La reunión del Comité de Seguridad y Justicia celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat ha estado marcada por la polémica generada por la infiltración de agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes que preparaban la huelga. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidido este encuentro, en el que han participado los consellers de Interior, Núria Parlon; Justicia, Ramon Espadaler, y Presidència, Albert Dalmau.

La octava edición de este comité ha servido para presentar los recientes datos de delincuencia en Catalunya, con un descenso de la criminalidad del 4%, así como de un 5,42% en los robos y de un 6,34% en los hurtos. Los delitos han descendido hasta un 60%, mientras que han bajado un 40% los delitos asociados a la multirreincidencia, especialmente en el transporte.

Además, el año pasado se hicieron 84.660 detenciones y se resolvieron un 33% de los hechos denunciados. El descenso de la criminalidad ha seguido en los dos primeros meses de 2026, con una bajada del 8% de los delitos en el ámbito físico y del 2,9% de los virtuales respecto al mismo periodo de 2025.

También se ha constatado en la reunión que se dictaron 1.380 sentencias más de juicios rápidos por multirreincidencia respecto a 2024, lo que supone un incremento de más del 60%, así como la reducción de los plazos judiciales a la hora de señalar juicios inmediatos por delitos leves, que han pasado de 8,8 meses a 2,8.

Polémica política

Pese a estas cifras, la reunión ha estado marcada por el incremento de la percepción de inseguridad en Catalunya tras los crímenes de la semana pasada y varios heridos por armas blancas. Además, la polémica por la infiltración de agentes en las asambleas de docentes ha elevado el tono del debate político.

Ante esta situación, el Departament de Interior decidió suspender el encuentro habitual previo con los medios de comunicación para presentar los datos y tampoco se emitió en directo la intervención de Illa en el comité.

Antes de este encuentro, en una comparecencia ante los medios en la presentación de la nueva estrategia de gestión forestal sostenible, la consellera Parlon ha remarcado que se revisará esta presencia policial en las asambleas de los docentes. "Aquí probablemente lo que debemos valorar, que es lo que haremos en las próximas horas, es la oportunidad de esta medida, la proporcionalidad de estas medidas, y a partir de ahí tomaremos las decisiones que sean oportunas, siempre desde el punto de vista operativo, que es donde se ha tomado esta decisión", ha apuntado.

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Sin embargo, la consellera ha cerrado filas con el director de la policía de la Generalitat, Josep Lluís Trapero, después de que ERC, los Comuns y la CUP, así como varios sindicatos de enseñanza, pidiesen su destitución por la infiltración policial. Sobre esta infiltración, los Mossos aseguraron el pasado viernes que la policía tiene la "obligación" de valorar "amenazas y riesgos" en conflictos sociales y laborales.