El plan de choque contra la multirreincidencia cristaliza: aumentan un 40% las sentencias contra estos delincuentes

Durante más de un año, Barcelona y su área metropolitana han aplicado las medidas pensadas para combatir la multirreincidencia, uno de los principales problemas que afectan a la percepción de la seguridad ciudadana. El resultado es que la cifra de delitos sigue bajando y se han incrementado el número de detenidos, una demostración de la efectividad policial después de que los Mossos d'Esquadra pusieran en marcha el plan Kanpai. El principal escollo era conseguir celeridad y agilidad en la administración de justicia.

En el marco de la presentación de los resultados de la implamentación de este plan de choque contra la multirreincidencia, el ministro de Presidencia, Justica y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este viernes que el año pasado en Barcelona se dictaron 1.380 sentencias de juicios rápidos por multirreincidencia más que en 2024. Si se comparan los delitos leves, las sentencias han aumentado el 39% (3.566).

Refuerzo judicial

Estos resultados se han producido gracias a las medidas de refuerzo judicial en Barcelona que entraron en funcionamiento hace un año. En este sentido, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha apuntado a que también se ha reducido el tiempo de espera en los juzgados, ya que se ha pasado de 18 a 13 meses en los juidicios rápidos y de 8,8 meses de media a 2 en los leves inmediatos.

El ministro también ha subrayado que se espera una macroconvocatoria con 500 plazas de jueces y 200 de fiscales en toda España. De entre todos ellos, 180 jueces serán destinados a Catalunya en los dos próximos años. El lunes que viene se conocerá el número de fiscales. El Departament de Justícia ha pedido 35 más. Bolaños también ha hecho referencia a las reformas legislativas del Código Penal con el endurecimiento de algunos delitos y hurtos, tal como se pidió desde varias instituciones catalanas, como la Comisión de Normativa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y Foment del Treball.

Acción policial

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado en la presentación de este balance que "Catalunya cada día es más segura". Ha informado que en los dos primeros meses de 2026 se han reducido un 8% los delitos en el ámbito físico y un 2,9% los virtuales respecto al mismo periodo de 2025, lo que supone 9.000 delitos menos. Además, ha añadido que han descendido el 40% los delitos asociados a la multirreincidencia, especialimente en el transporte.

El president ha subrayado que, pese a estas cifras, se seguirá trabajando para acabar con este tipo de criminalidad gracias a los 25.000 mossos que tendrá el cuerpo en 2030 junto a la mayor capacidad judicial al tener más jueces y fiscales. "La seguridad y la protección ciudadanas son pilares de país y combatiremos cualquier intento de crear ciudadanos de primera y de segunda que perjudican la convivencia. No hay que segmentar, lo que refuerza la seguridad es una sociedad cohesionada con los mismos derechos y obligaciones", ha señalado el president.

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También la consellera d'Interior Núria Parlon ha destacado el descenso del 40% de la multirreincidencia gracias a la aplicación del plan Kanpaio. Se han identificado a 32.000 sospechosos que suman 61.658 antecedentes en los 14 dispositivos Kanpai establecidos por toda Catalunya con más de 7.650 efectivos policiales. Se han detenido 680 sospechosos y se han recuperado 2.000 teléfonos móviles ha remarcado Parlon quien ha destacado el 37% de delitos menos de robos en las vías rápidas en aplicación del plan Kanpai-Pista.