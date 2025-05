Pablo Iglesias acusa a Ada Colau de "amenazar" a Podemos y de "frustración autoritaria"

Fue la primera en valorar el pacto entre el PSOE y Sumar cuando aún no se había presentado públicamente, pero también la voz que más ampollas ha levantado en Podemos. Las palabras de la líder de los Comuns y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reclamando al partido morado que cierre filas con Yolanda Díaz teniendo en cuenta que, si no lo hace, habrá consecuencias económicas para la formación, ha motivado que Pablo Iglesias la acuse públicamente de lanzar "amenazas" contra Podemos fruto de su "frustración autoritaria".

La frase que ha encendido la mecha, pronunciada por Colau este martes en una entrevista en RTVE tras loar el pacto alcanzado entre el PSOE y Sumar, es la siguiente: "Podemos ha firmado un acuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir, o no tendrá retorno en materia económica". Una afirmación que acompañó de advertencias como que no hay que dar alas a "peleas por cuotas de protagonismo" y una apelación directa a Ione Belarra a "hacer política para la gente y no para los partidos".

La respuesta de Iglesias por vía de un artículo en el diario 'Ara' ha sido contundente y fruto de cómo las palabras de la exalcaldesa han enojado al espacio morado. "Refleja una frustración autoritaria de Colau", espeta el exlíder de Podemos, que añade que lo que querría la líder de los Comuns es "tener el poder de castigar para hacerse obedecer". Sin embargo, advierte, la "amenaza pública" de "quitar el dinero" que le corresponde a Podemos fruto de las subvenciones electorales es un "deseo" que no puede cumplir, con lo que "solo consigue hacer visible ante todos el patetismo de su desempoderamiento".

"Un acuerdo de coalición no depende del mejor o peor humor con el que se levanten los dirigentes de Sumar o los Comunes", prosigue Iglesias en su artículo, que también tacha de "tremendo" que Colau presuma de que si no es ministra es "porque no quiere". Más allá de acusarla de ponerse el "sombrero de Napoleón y amenazar a unos y a otros desde un speakers' corner del Parque Güell", le recuerda que de Collboni critica "lo que ella tenía y ya no tiene". También le avisa, respecto al pacto de Sumar con el PSOE, que aún no tienen todos los apoyos y que el partido de Sánchez "no siempre quiere cumplir lo que firma", con lo que los partidos de izquierdas tendrán que "colaborar" en lugar de enzarzarse en "amenazas".

El artículo conecta también con el malestar expresado por Podem Catalunya, que por boca de su coordinadora, Conchi Abellán, ha denunciado que el pacto sellado con los Comuns no se cumple y dejado caer, aunque sin mencionar a Colau, que sin el 15-M "muchas no estarían donde están ahora".