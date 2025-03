Escuelas saturadas en L’Hospitalet: CCOO advierte que cada semana se matriculan unos 40 nuevos alumnos

“La situación es de sequía educativa. No podemos mirar al cielo y pensar que lloverá. Las escuelas no caerán del cielo. Hace falta ponerlas”. El sindicado CCOO ha vuelto a denunciar la saturación a la que se enfrentan las escuelas públicas de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) desde hace años y para las que, dicen, no llegan los recursos. Las palabras antes citadas corresponden a Carles Nadal, coordinador del Barcelonès de la federación de educación de CCOO, quien reclama cuatro nuevas escuelas y un instituto para combatir las altas ratios de alumnos con las que conviven las aulas de los centros hospitalenses.

“Los datos son muy preocupantes y, a medida que pasan las semanas, se van agravando”, dice por su parte Mar Castro, delegada de educación pública de CCOO en L’Hospitalet. “Somos un municipio en el que nos reunimos semanalmente con la comisión de garantías y nos encontramos con 30 o 40 infantes nuevos cada semana que hay que asignar a las escuelas”, asevera la delegada sindical, quien remarca que “no conocemos ninguna otra ciudad donde la comisión se reúna cada semana”.

La denuncia pública de CCOO ha tenido lugar tan solo un día después que el Departament d’Educació de la Generalitat anunciara una nueva bajada de ratios en las clases I3 para el próximo curso, 2024-2025, del mismo modo que ya había hecho los dos años anteriores. Estas medidas responden a un descenso demográfico y de la natalidad que, en el conjunto de Catalunya, se traduce en una caída de matriculaciones en las escuelas a 20 o menos alumnos por clase.

Sin embargo, en L’Hospitalet que, como ya ha ocurrido en los cursos pasados, no se podrá aplicar esta reducción de ratios en buena parte de los centros del norte de la ciudad, el área con mayor densidad poblacional de toda la Unión Europea. De hecho, el sindicato sostiene que un 65% de las escuelas exceden las ratios fijadas por ley, un porcentaje que se eleva al 100% en el caso de los centros de barrios de la zona norte como La Florida, Collblanc o la Torrassa.

La matrícula viva

Un panorama complejo que suele complicarse aún más a principios de año, cuando termina el curso escolar en Sudamérica y familias con hijos migran a Catalunya. Muchas de ellas terminan en L'Hospitalet, ciudad que ya cuenta con altos porcentajes de población extranjera y con viviendas a precios algo más asequibles que en la vecina Barcelona.

“Más de 1.800 alumnos han llegado por matrícula viva este curso a las escuelas de L'Hospitalet”, añade Carles Nadal, quien apunta que los centros de la ciudad de infantil, primaria y ESO terminen con un total 2.500 alumnos de matrícula viva a finales de curso -sin descontar de aquí a los alumnos que marchan de L’Hospitalet-.

La situación no es ajena a las administraciones. De hecho, el Pleno municipal de L’Hospitalet de febrero ya aprobó, por unanimidad, declarar la emergencia educacional en la ciudad. Por su parte, el Departament d’Educació reconoce la singularidad y la complejidad que vive la segunda ciudad de Catalunya y habla también de matrículas vivas, en este caso netas, “superiores a los 400 alumnos cada curso" y añade que "algún año" han llegado ser de más de 800 entre infantil y primaria.

Grupos extraordinarios

De primeras, el nuevo alumnado se integra en los grupos ya existentes, de modo que aumenta la ratio de alumnos por aula. Sin embargo, una vez estas clases ya llegan al límite del 10% extra que prevé la ley, es decir, que se llenan, el Departament se ve obligado a crear nuevos grupos extraordinarios, también conocidos como ‘bolets’, lo que, a su vez, supone readaptar algún espacio del centro para que pase a ser una nueva aula. Según CCOO, L’Hospitalet cuenta actualmente con 29 ‘bolets’, 24 de ellos en primaria y otros cinco en secundaria.

Enric Ràfols, profesor en la escuela Pau Casals, ubicada en el distrito de Florida-Les Planes, explica que estas situaciones de sobresaturación dificultan aún más el encaje y la adaptación del alumnado proveniente de otras regiones o con algún tipo de necesidad adicional. En su caso, en una escuela de dos líneas, cuentan con dos grupos extraordinarios, uno en tercero de primaria y otro en sexto.

El Departament comenta que han realizado “una dotación extraordinaria de personal docente en 13 centros con ratios más elevadas” y que han aumentado las aulas de acogida “de 39 dotaciones a 63 en cuatro cursos”. En su caso, Ràfols celebra que el Departament d’Educació contratara una persona extra a jornada completa para el aula de acogida y destaca los esfuerzos del profesorado para organizarse y dar un mayor número de tutorías y refuerzos, pero lamenta que todavía hay ocasiones en los que tienen que dar alguna clase de refuerzo en los pasillos por falta de espacios y también reivindica nuevas escuelas para evitar estas sobreratios.

Nuevas escuelas y cambio de zonificación

Las administraciones implicadas trabajan desde hace años en esta situación, pero, sin embargo, sindicatos y la oposición hospitalense critican que no lleguen los resultados. Uno de los problemas más reiterados es encontrar terrenos que el Ayuntamiento pueda ceder a la Generalitat para construir los equipamientos y que cumplan con la normativa. Por ello, desde CCOO solicitan desde hace un año una ‘exención hospitalense’ que les permita crecer en altura y crear nuevas escuelas en el norte de la ciudad.

Además, para evitar también la segregación escolar, Ayuntamiento y Generalitat lleva tiempo trabajando en un cambio de zonificación escolar, de modo que la matriculación de un alumno a un centro no dependa tanto del barrio en el que reside, aunque todavía no se han anunciado avances en esta materia. CCOO, por su parte, denuncia la "pasividad de las instituciones" y cifra en unos 100 millones la inversión necesaria para dar respuesta a las necesidades educativas de L'Hospitalet.