Ana Obregón presenta a su nieta: todas las reacciones al nacimiento de Ana Sandra Lequio

El caso del bebé de Ana Obregón ha sufrido un vuelco inesperado en el guión que ha dejado a muchos en 'shock': "Esta niña no es mi hija, sino mi nieta", ha confirmado este martes la actriz en una exclusiva para la revista '¡Hola!', donde ha explicado que la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón es hija de Aless Lequio, su hijo fallecido hace tres años por lo que la bióloga es a la vez abuela y madre.

Como no podía ser de otra manera, los usuarios no han tardado en retomar el debate sobre la gestación subrogada y el caso particular de Obregón, quien a sus 68 años ha decidido hacerse cargo de la recién nacida, que legalmente es hija de la expresentadora.

Silencio de los Lequio

Por ahora, los Lequio se han mantenido al margen del último giro de los acontecimientos del caso Ana Obregón. Por un lado, el italiano Alessandro Lequio, abuelo del bebé, sigue de vacaciones en paradero desconocido y sin pronunciarse al respecto, aunque el tertuliano ya dejó unas declaraciones en el programa de Ana Rosa Quintana, donde reconoció que "no sabía todo", ya que había algunos detalles que desconocía hasta la emisión de dicho programa.

Por otro lado, Clemente Lequio, hermano de Aless, tampoco ha querido dar su opinión sobre este tema controvertido. A diferencia de él, su madre, Antonia dell'Atte, sí que dejó un mensaje bastante contundente y con un claro destinatario: "Me gusta Miami, que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas patéticas e insoportables y sobre todo egoístas y egocentrismo...", escribió en un post durante sus vacaciones en la ciudad de Florida, donde también se encontraba Obregón. Con todo, la exmodelo italiana se justificó días más tarde alegando que el mensaje se había malinterpretado y, hasta el momento, también ha decidido no mojarse de nuevo tras el 'bombazo' del martes.

Indignación en redes sociales

Lejos de abandonar el debate sobre la gestación subrogada, la mayoría de internautas han aprovechado la exclusiva de Obregón para reiterar su punto de vista acerca de la polémica, haciendo hincapié en que, más allá de ser hija de Aless Lequio o no, la pequeña Ana Sandra es un bebé "comprado".

Entre los miles de discursos y argumentos en contra de la decisión de Obregón, el vídeo de las palabras de Verónica Fumanal, presidenta de la Asociación de Comunicación Política, en el programa 'Hoy por hoy' de la cadena SER ha sido de los más virales: "Se ha pasado la pantalla de Black Mirror", ha comenzado afirmando sobre Obregón.

Apoyo de Tamara Gorro

Contrariamente a los mensajes de indignación de muchos usuarios, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' Tamara Gorro, quien también recurrió a la gestación subrogada debido a las dificultades para quedarse embarazada de forma natural, ha brindado todo su apoyo a Obregón en el cumplimiento del último deseo de su hijo: "No he visto gesto tan, tan bonito, tan adorable, con tanto amor, como el de Ana Obregón”, ha comentado en un vídeo que ha subido a su perfil de Instagram.