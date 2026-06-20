Carnal Steak House entra en la lista de los mejores restaurantes de carne del mundo, la 'World's 101 Best Steak Restaurants'

Los mejores premios son aquellos que aparecen como caídos del cielo, sin ni siquiera haber presentado candidatura. Pero eso no quiere decir que sean regalados, ni mucho menos. En algún momento, un representante del ranking ‘World’s 101 Best Steak Restaurants’ se presentó de incógnito en Carnal Steak House, un asador de nueva generación situado en la calle de Enric Granados de Barcelona. Y después de probar alguna de sus piezas de carne ‘premium’ cocinadas a la brasa de encina –quién sabe si fue el solomillo, la 'picanha', el bife, el lomo bajo…– decidió que el local fundado por Ferran Aragón y el chef Joaquín Ignacio Sánchez merecía formar parte de una clasificación que, tras analizar cada año un total de 900 establecimientos, selecciona los 101 mejores restaurantes de carne del mundo.

El local del Eixample ha sido incluido en la lista en la posición 92, en base a un sistema que evalúa múltiples criterios, como la calidad y origen de la carne o la técnica de cocción, en la que Sánchez combina sus raíces uruguayas con los conocimientos adquiridos en el Basque Culinary Center. También se valora la selección de cortes, la propuesta de vinos o la experiencia global del cliente. “Fue una sorpresa, porque ni siquiera sabíamos que estábamos siendo evaluados. Es un reconocimiento muy importante al trabajo y la dedicación de todo el equipo durante estos últimos cuatro años”, comenta Aragón, que también señala que es todo un “orgullo” compartir reconocimiento con locales de gran nivel. “Pone en valor una cocina centrada en la técnica de la brasa y en la selección rigurosa de materias primas, donde cada detalle, desde el corte hasta el punto de cocción, es fundamental”, añade Sánchez.

Uno de los cortes 'premium' que sirven en Carnal Steak House. / /

Los matices de la carne madurada

Una de las señas de identidad de Carnal Steak House es la forma que tienen de trabajar las carnes maduradas, como el chuletón o el entrecot con hueso, con un rango que va aproximadamente de los 45 a los 150 días. De hecho, disponen de un frigorífico de secado propio, donde controlan factores clave del proceso de dry aged como la temperatura, la humedad o la circulación del aire para conseguir “el punto de equilibrio” adecuado entre intensidad, ternura y profundidad. “Gracias a esa maduración, el comensal percibe una nota musical totalmente diferente a la que está acostumbrado, con más matices, una textura distinta y notas que se acercan al queso madurado o los frutos secos”, detalla Ferran Aragón.

De esta forma, con atención al detalle, técnica y respeto por el producto, Carnal Steak House ha ido avanzando en su apuesta por consolidar un asador contemporáneo, con una estética que se aleja de los formatos más tradicionales y “unos precios bastante razonables”. Otro de sus puntos fuertes es su selección de carnes tanto nacionales como internacionales, que permiten al comensal acceder al Wagyu A5 japonés, la Rubia Gallega nacional, el Hereford uruguayo o el Black Angus argentino, tanto con su oferta permanente en la carta como sus sugerencias fuera de ella. Una gran variedad pensada tanto para descubrir como para compartir: “En una mesa para cuatro personas, por ejemplo, podemos servir tres tipos de carne distintos, una más tierna, otra infiltrada y otra más madurada, para disfrutar de una degustación”.

El entrecot madurado del Carnal Steak House de Barcelona. / /

Una carta variada

La carta también propone otras formas de disfrutar de la carne más allá de la brasa, como el steak tartar de buey aliñado con yema confitada, la cecina de Wagyu nacional o la lengua de Angus ahumada con encurtidos. Eso sí, tampoco descuidan otras opciones. “Se puede salir muy satisfecho de Carnal Steak House sin ni siquiera probar la carne”, aseguran sus cofundadores. De ello se encargan platos como el boniato cocido durante 12 horas en cenizas o la seta Maitake del Montseny a la brasa, así como el salmón a la brasa con shitakes o el atún rojo a la brasa al estilo nikkei. Y mejor dejar espacio para postres como la neula con ‘marshmallow’ de vanilla de Madagascar y chocolate caliente o la tarta de queso de pistacho siciliano.

Este reconocimiento internacional consolida la apuesta de Ferran Aragón y Joaquín Ignacio Sánchez por una filosofía culinaria basada en el producto de calidad, seleccionado con rigor, y la técnica de la brasa, que se materializan tanto en Carnal Steak House como en el proyecto La Madurada, que ya dispone de dos locales en Barcelona y se plantea seguir creciendo. Ahora bien, este reconocimiento inesperado al primer local, bandera del grupo, hace que ahora se abran nuevas posibilidades. La primera de ellas, recibir a cada vez más ‘gourmets’ de la carne procedentes de todas partes, con ganas de descubrir porque este local del Eixample se ha colado en la lista de los 101 mejores restaurantes de carne del mundo.