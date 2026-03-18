Darvaza vs. Zendra, la cocina a la brasa es la protagonista

La brasa es una de las técnicas más sólidas y sofisticadas del panorama gastronómico. Método y producto dialogan sobre la parrilla, y el fuego no es solo una herramienta, es parte esencial de una identidad.

En Barcelona, el Grupo 9Reinas, ha sabido construir dos espacios de restauración complementarios, casi como un Yin Yang gastronómico, donde disfrutar de esta cocina con todo su sabor y su autenticidad.

Zendra y Darvaza inician ahora una nueva etapa. Con la renovación integral de su carta, evolucionan hacia una propuesta culinaria más ambiciosa y refinada, elaborada con productos de primera categoría.

Cada uno tiene su personalidad, pues mientras Darvaza desprende una vibra más nocturna y carnívora, Zendra apuesta por una cocina algo más mediterránea, y con mayor uso del producto marino.

La propuesta del grupo enmarca a la vez la elegancia contemporánea y la fuerza primitiva de la parrilla, ofreciendo una experiencia que no se limita al plato, sino que se siente también en el ambiente.

Darvaza, intensidad carnívora

Inspirado en el cráter ardiente de Turkmenistán conocido como “Puerta del infierno”, Darvaza, ubicado en la emblemática calle Mallorca, propone un recorrido gastronómico único. Ahumados, asados, braseados y flambeados que se incorporan a recetas de todo el mundo.

Entre los entrantes destacan la anchoa de Santoña sobre brioche con mantequilla ahumada, los tacos de cochinita pibil de cerdo ibérico (o su versión vegetal elaborada con base de jackfruit), el tiradito de corvina con leche de tigre de pimientos asados y el brioche de atún rojo salvaje con crema agria ahumada y caviar.

Como plato principal la estrella es, por supuesto, la carne, con una gran selección que incluye ribs al estilo de Louisiana, presa ibérica de bellota, lomo alto de Angus argentino y chuletones con largas maduraciones, incluido el de vaca nacional selección “El Capricho”, con más de 90 días de reposo.

Arroz de gamba roja a la leña. / Restaurante Darvaza

También son grandes protagonistas los arroces a la leña. La brasa aporta profundidad, aroma y carácter al grano, construyendo elaboraciones intensas y deliciosas, como el arroz de chuleta, el de gamba roja o el de costillar de Black Angus.

La experiencia culmina con postres en los que el fuego vuelve a aparecer como guiño conceptual: el donut de torrija con helado casero de dulce de leche, la piña asada y flambeada con Malibú o “La Hoguera”, con marshmallows caseros de frutas tropicales.

Pasión por la parrilla, la música y la coctelería en un solo lugar, ideal para alargar la noche

Con 500 m² distribuidos en zona de bar, barra con showcooking, sala principal con capacidad para 102 personas y un reservado para 14, Darvaza es también un espacio para el encuentro y la celebración. El local puede privatizarse total o parcialmente para eventos privados y, cuando cae la noche, se transforma en un plan completo de ocio gastronómico, con DJ en vivo y servicio de coctelería creativa.

Zendra, fuego mediterráneo

A pocos minutos, en plena Avinguda Diagonal, Zendra también se reinventa y eleva su ambición culinaria con una carta más refinada en la que conviven la esencia mediterránea, sutiles guiños japoneses y la impronta argentina.

La nueva propuesta apuesta por una cuidada selección de nigiris —de atún akami y toro, anguila del Delta del Ebro, carabinero o papada de cerdo de Cal Rovira, además del gunkan de papada con gamba roja— y bocados crudos de alto nivel, como las ostras especiales nº2, el steak tartar de buey “El Capricho” o el tartar de atún rojo salvaje con huevo frito.

El Mediterráneo toma inspiración internacional, desde niguiris hasta pescado a la brasa

En los entrantes, se unen tradición y sofisticación: huevos fritos de Calaf con gamba roja, torreznos de Soria asados, cecina de buey “El Capricho”, aguacate a la brasa o carpaccio de lomo alto de Wagyu australiano de larga maduración.

Especial protagonismo adquieren los espetos a la brasa, de sardina, de dorada o de gamba roja, preparados al estilo mediterráneo y servidos directamente desde el fuego.Y los arroces, como el de carabinero y calamarcito de playa o el de magret de pato con alcachofas del Prat, refuerzan el carácter mediterráneo del proyecto.

Espeto de sardina. / Restaurante Zendra

Además, el local estrena cámara de maduración de última generación. En ella reposan cortes seleccionados de vaca nacional y piezas con procesos de maduración superiores a los 90 días. El chuletón selección “El Capricho”, afinado durante más de tres meses, erige como protagonista junto al vacío de Angus grain fed, la picaña o el lomo bajo argentino. La conservación controlada en cámara aporta a la carne profundidad aromática, textura sedosa e intensidad.

Y para cerrar boca, Zendra ofrece postres tan exquisitos como la tarta de queso Idiazábal, el flan cremoso con nata ahumada o su torrija Zendra, con helado de dulce de leche y crema de Baileys.