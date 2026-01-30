La ‘escudella i carn d’olla’ protagonizará el Fòrum Gastronòmic Girona 2026 del 9 al 11 de febrero

Girona volverá a convertirse en el epicentro de la gastronomía en febrero. Del 9 al 11 se celebrará la 12ª edición del Fòrum Gastronòmic Girona, una cita ya imprescindible para el sector de la restauración, la gastronomía y el canal Horeca que reunirá a más de 200 empresas y 150 ponentes en el Palau de Fires y la zona del parque de la Devesa.

El año pasado el eje temático se situó en la brasa. Este año será la 'escudella i carn d’olla', uno de los grandes símbolos de la cocina catalana. Una propuesta que reivindicará la tradición como motor de innovación y futuro culinario.

Presentación del Fòrum Gastronòmic Girona 2026 / Marc Martí

La ‘escudella i carn d’olla’, protagonista del Fòrum Gastronòmic Girona

“La escudella expresa muchos acentos y muchos momentos”, expone Salvador Garcia-Arbós, director de contenidos del Fòrum. Se trata de un plato de carácter humilde y festivo a la vez, cotidiano y ceremonial, que permite reivindicar la identidad culinaria catalana y que, además, sirve para conectar la cocina tradicional de toda la vida con la alta gastronomía contemporánea.

El Fòrum analizará todo esto a través de ponencias, showcookings, mesas redondas y degustaciones.

Una muestra durante la edición del año 2025 / Marc Martí

Grandes nombres de la alta cocina y 200 empresas

La edición de 2026 reunirá en el evento a algunos de los nombres más importantes de la alta cocina catalana, con la participación de restaurantes emblemáticos como El Celler de Can Roca, Disfrutar, Les Cols, Empòrium, Miramar, Castell Perelada o Voramar. A ellos se sumará una de las grandes novedades de esta edición, que quiere reflejar la dimensión transfronteriza del evento. Por ese motivo, destacará la presencia de empresas y profesionales de la Catalunya Nord y el Sur de Francia.

Las actividades del Fòrum Gastronòmic Girona 2026

El Fòrum no es únicamente un espacio destinado a las conferencias. Durante tres días, el recinto se transformará en una experiencia sensorial con una red de espacios temáticos diseñados para el encuentro directo entre productores, cocineros y visitantes. El Auditori Gastronòmic, por ejemplo, será el escenario que acogerá las sesiones de cocina en directo con reflexión sobre tendencias y modelos de negocio.

En la Barra Gastronòmica, el protagonismo lo tendrán el producto de proximidad y la interacción con los ponentes. Allí regresará después de su éxito del año pasado el Territori d’Estrelles, que se consolida como espacio de encuentro entre cocineros galardonados con estrella Michelin. Profesionales de restaurantes como Ca l’Enric, Els Tinars, Divinum o Fonda Xesc tendrán como punto central la ‘escudella’ desde sus propias miradas culinarias.

Los hermanos Roca en el Fòrum Gastronòmic Girona / Marc Martí

Barra Tradició y un espacio para el sello Girona Excel·lent

Con el apoyo del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, la Barra Tradició rendirá homenaje a la cocina de raíz y al patrimonio gastronómico catalán transmitido de generación en generación.

El sello Girona Excel·lent de la Diputació de Girona tendrá su propio espacio esta edición. La barra Girona Excel·lent permitirá descubrir la riqueza agroalimentaria de la demarcación a través de degustaciones y encuentros con productores locales.

El recorrido se completa con el crecimiento del Espai Oli, que reunirá hasta 50 referencias distintas, y con la Barra del Vi by Alregi-Wine Palace, dedicada a la divulgación y cata de vinos seleccionados, cerrando una propuesta que entiende la gastronomía como un ecosistema completo.

Más de 13.000 personas pasaron por la edición de 2025 / Marc Martí

Un evento que se consolida

Con más de 13.000 visitantes en la edición anterior, el Fòrum Gastronòmic Girona no solo es un escaparate culinario, sino también un motor económico y cultural para el territorio. En 2026, al situar la ‘escudella’ en el centro del relato, el evento lanza un mensaje claro: el futuro de la cocina pasa por la tradición.