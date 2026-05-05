La luz podría subir hasta un 40% más al mes en millones de hogares si desaparece la tarifa regulada en España

La factura de la luz vuelve al centro del debate europeo. La Comisión Europea ha pedido a España que diseñe una desaparición progresiva de la tarifa regulada, un movimiento que afectaría directamente a millones de consumidores y que podría traducirse en subidas relevantes en el recibo mensual.

Según datos de la CNMC a cierre de 2024, el número de hogares acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) o tarifa regulada de electricidad se situó en aproximadamente 8,4 millones. La propuesta de Bruselas busca avanzar hacia un modelo con señales de precio más estables, pero el cambio no es neutro para el bolsillo.

De acuerdo con estimaciones del comparador energético Roams, basadas en un consumo medio doméstico, un hogar podría pasar de pagar unos 51,67 euros al mes con la tarifa regulada a situarse entre 70 y 72 euros mensuales en el mercado libre. Esto supone un incremento de entre 18 y 20 euros al mes, es decir, una subida de hasta el 40%.

Gráfico que muestra la comparación de precios entre el mercado regulado y el mercado libre de electricidad. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

“Estamos ante el principio del fin del PVPC tal y como lo conocemos”, señala Sergio Soto, experto en energía de Roams, quien advierte de que trasladar a millones de usuarios al mercado libre sin las debidas salvaguardas “puede reforzar el poder de las comercializadoras tradicionales”.

El impacto no sería uniforme, pero sí significativo en muchos casos. El PVPC está vinculado al precio diario de la electricidad, lo que ha provocado fuertes oscilaciones en los últimos años. Frente a ello, el mercado libre ofrece tarifas más estables, aunque generalmente más elevadas en el contexto actual.

Costes superiores

El traslado de consumidores implicaría asumir ese diferencial. Las tarifas con discriminación horaria y las ofertas fijas presentan costes superiores, lo que explica el encarecimiento estimado para un consumo medio.

Además del precio, el cambio afectaría a instrumentos clave como el bono social eléctrico, que hoy está vinculado al PVPC. “El reto será diseñar una salida progresiva donde la protección al consumidor vulnerable se articule a través de ayudas directas”, apunta Soto.

Bruselas busca más mercado

La petición de la Comisión Europea se enmarca en su estrategia para reforzar el mercado energético europeo y fomentar señales de precio más claras. Sin embargo, el proceso no tiene calendario definido y abre interrogantes.

Entre ellos, el impacto sobre la competencia. El endurecimiento de los requisitos financieros –como estrategias de cobertura o test de estrés– puede elevar las barreras de entrada. Estas exigencias son clave para evitar quiebras como las de 2021 y 2022, pero también pueden expulsar a comercializadoras pequeñas y favorecer a las grandes eléctricas, advierten los expertos.

A ello se suma el efecto del autoconsumo. Su crecimiento plantea un problema de reparto de costes del sistema eléctrico.

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Sin fechas cerradas aún

Por ahora, no hay fechas cerradas. Pero el escenario ya está definido: si desaparece la tarifa regulada, millones de hogares podrían ver encarecida su factura.