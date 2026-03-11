Catalunya es la segunda comunidad con mayor producción de electricidad con plantas de autoconsumo

Catalunya se confirma como uno de los líderes territoriales del autoconsumo en España. La plantas de autoconsumo instaladas en la región produjeron el año pasado un total de 2.588 gigavarios hora (GWh), lo que la coloca como la segunda región con mayor producción, sólo por detrás de Andalucía y por delante de la Comunidad Valenciana, según los datos del ‘Informe del sistema eléctrico español 2025’ y ‘Las renovables en el sistema eléctrico español 2025’, elaborados por Red Eléctrica de España, empresa encargada del transporte y la operación del sistema.

Además, Catalunya fue también una de las que más potencia de autoconsumo tiene, con un total de 2.000 megavatios (MW) instalados (1.500 MW son fotovoltaicos), según los registros de Red Eléctrica, que empezó el año pasado a publicar estadísticas y estimaciones de la aportación de las plantas de autoconsumo por primera vez. El 62,6% de la producción de estas instalaciones catalanas es de energía solar fotovoltaica, y el 20,8%, de la cogeneración.

Según la información de Red Eléctrica, la catalana es la región que más energía demanda, con 44.638 GWh, una cifra muy por encima del resto de regiones y que supone un incremento del 1,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Si se contabiliza la producción de las instalaciones de autoconsumo, la demanda catalana experimentó un crecimiento del 1,8% el pasado año. El mix energético catalán en 2025 estuvo liderado por las centrales nucleares, con el 56,5% de la generación total; seguidas por las centrales de gas (13,9%), la hidráulica (9,5%), la cogeneración (8%), la eólica (5,8%) y la solar fotovoltaica (incluido el autoconsumo), responsable del 5,2% del total.

Catalunya contaba el pasado 31 de diciembre con un total de 12.981 megavatios (MW) de potencia instalada de generación, incluyendo a las instalaciones de autoconsumo. Esta cantidad supone un 1,6% más que a cierre de 2024. Con estos nuevos megavatios instalados, las tecnologías renovables ostentan ya una cuota del 40,2% sobre la capacidad de producción de Cataluña. La estructura de potencia de generación catalana sigue liderada por los ciclos combinado (centrales de gas), con el 29,2% del total, seguidos por la nuclear (23,4%), la hidráulica (14,8%), la solar fotovoltaica (13,6%), la eólica (10,9%) y la cogeneración, con una cuota del 7%.