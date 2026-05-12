Un UEA tocado le gana la batalla en el Giro a un Movistar al ataque

El equipo UEA (Pogacar en hombres y Blasi en mujeres) parecía que se había quedado tocado y hundido en el Giro por culpa de la caída que eliminó a tres de sus corredores en la segunda etapa. Se fueron el líder (Adam Yates), el candidato a destacar en la montaña (Jay Vine) y el currante (Marc Soler). Pero no por ello sepultó las aspiraciones de los cinco ciclistas que habían salvado el accidente; entre ellos, el ecuatoriano Jhonatan Narváez que se impuso en la llegada de la cuarta etapa y dejó al Movistar, que se había dado una paliza descomunal, sin el pastel del triunfo para su corredor rápido, el ciclista venezolano Orlius Aular.

Circuló el Giro por tierras calabresas en una etapa que sobre el papel parecía más fácil de lo que luego ocurrió sobre todo debido al ímpetu que le puso el Movistar en la subida al único puerto del día, Cozzo Tunno, más largo que duro, pero que eliminó a buena parte de los velocistas, cortó al pelotón en varios pedazos y todo gracias al esfuerzo del conjunto español.

El Movistar tira del pelotón con el portugués Nélson Oliveira, al frente. / MOVISTAR TEAM

Hasta hubo un momento táctico por lo menos discutible. Egan Bernal (ahora cuarto de la general), el ciclista que ganó el Tour y el Giro antes del accidente sufrido en 2022 que casi le cuesta la vida, también se quedó cortado en el puerto. El Visma, léase el equipo de Jonas Vingegaard, no quiso entrar al juego y no colaboró con el Movistar. Quizá, si el conjunto neerlandés hubiese entrado a los relevos, igual el corredor colombiano no habría sido capaz de empalmar y con ello quedar apeado de la clasificación cuando apenas, salvo caídas y esprints, poca cosa se ha visto en el Giro.

Giulio Ciccone (Lidl), nuevo líder. / GIRO DE ITALIA

Por lo menos, la cuarta etapa sirvió para destacar a un Movistar aguerrido, al ataque y con los corredores en cabeza de carrera, lo que hacía años que no se veía en una gran vuelta. Valió la pena para que se dieran cuenta de que Aular se encuentra en forma y que quizás en una nueva ocasión gane la etapa, sobre todo si respira un poco más profundo y acelera un poco más tarde con lo que igual habría ganado la etapa.

Felicidad total entre la afición italiana porque al regreso de la carrera al país, uno de los suyos, Giulio Ciccone, gracias a la bonificación lograda con la tercera plaza -se reparten 10, 6 y 4 segundos entre los tres primeros-., se aupó al frente de la general y este miércoles vestirá la ‘maglia rosa’.

La quinta etapa. / GIRO DE ITALIA

Dos ciclistas españoles figuran ahora entre los diez primeros de la general. Enric Mas (Movistar) ascendió a la octava plaza, mientras que Markel Beloki (EF) se colocó noveno. Markel sólo tiene 20 años y es hijo de Joseba Beloki, figura de principio de siglo, con tres podios en el Tour.

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Este miércoles habrá una etapa un poco más complicada, también en el sur de Italia, con llegada a Potenza, la capital de la bella región de Basilicata, y un último tramo con constantes subidas y bajadas en la que todo el mundo deberá pedalear muy atento.