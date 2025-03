Los estadios de fútbol y el tranvía, una sociedad necesaria

Los estadios de fútbol y las grandes instalaciones deportivas no se entienden sin un buen sistema de transporte público. No lo hacían hace décadas y menos en la actualidad. Más si cabe si la tendencia que han seguido muchos clubs es la de alejarse de los grandes núcleos urbanos. El Allianz Arena, hogar del Bayern de Munich, estrenó una nueva generación de estadios en 2005. Al estar construido a las afueras de la ciudad muniquesa, requirió de un acceso propio del U Bahn - el metro alemán - para poder desplazar a gran parte de los más de 75.000 espectadores que caben en el estadio.

"En los años 30 ya había publicidad en Nueva York que decía 'Si quieres ir al fútbol o al béisbol, coge el metro, irás más rápido y mejor'. Ya nadie piensa que los grandes eventos deportivos puedan absorber coches, no ya por un tema evidente de sostenibilidad, sino por pura logística", asegura la catedrática en urbanismo Maria Rubert.

Imagen del Allianz Arena, estadio del Bayern. / EP

Allí donde no llega el metro, llega el tranvía - y el tren y el autobús - y viceversa: "El sistema de transporte público es complementario. Cuanto más opciones haya mejor, y en Barcelona el sistema es bastante eficaz, organizado y diverso. El metro funciona bien, pero llega donde llega", añade Rubert.

El tranvía, adaptable con facilidad

El viejo estadio de Les Corts no se entendía sin el tranvía, imprescindible para transportar a aficionados azulgranas en aquella época. En el Camp Nou - ahora en plenas reformas -, el tranvía continúa siendo una de las opciones de transporte público junto al metro y al autobús.

"El tranvía es un sistema que permite llevar a mucha gente rápidamente, ya que es adaptable y al tener carril propio resulta más fácil incrementar la frecuencia. En el caso de Barcelona, sería infinitamente más eficaz si cruzara toda la ciudad", explica Rubert.

“Equivaldría a unos ocho autobuses. Es una versión menor de los sistemas de alta capacidad como serían el tren y el metro. Al tener un impacto muy inferior al tren, se puede encajar adequadamente a una trama urbana relativamente densa. Por ejemplo, si alguien se planteara hacer un ramal del tranvía que parara directamente en el Camp Nou, se podría hacer sin grandes dificultades utilizando el ancho de las calles existentes”, explica el arquitecto Ignacio López-Alonso.

Estadios europeos con tranvía

En Europa, son unos cuantos los estadios que tienen una estación de tranvía en las inmediaciones del estadio. Es el caso del Etihad Stadium del Manchester City, San Mamés, del Athletic Club, el Groupama Stadium del Olympique de Lyon o el Stade Charléty del Paris FC, este con las vías del tranvía pegadas al estadio.

Según Rubert, es preferible que las estaciones de transporte público no estén justo enfrente de grandes instalaciones deportivas: "Para algunos usos va muy bien que la parada de metro o tranvía esté justo delante, pero en el caso de un estadio de fútbol la boca de metro no puede estar justo en el estadio para evitar aglomeraciones, a no ser que sea una estación muy grande".

El centro de la ciudad, el sitio ideal

"La ubicación ideal de todo estadio sería un lugar amplio en el centro de la ciudad, con buenas conexiones de transporte público y enlaces a carreteras principales, así como con estacionamientos. Desarrollar una infraestructura de transporte es muy costoso, por lo que se recomienda que la decisión final sobre el emplazamiento de un estadio se tome considerando su proximidad a la infraestructura de transportes públicos existente". Estas son las indicaciones de la guía ‘Football Stadiums: technical recommendations and requirements’.

El crecimiento de las ciudades ha acabado absorbiendo muchos estadios, según López-Alonso: “Gran parte de los estadios más antiguos de Europa y muchos de Sudamérica se construyen o reforman entre los años 50 y 60, y aunque inicialmente se encontraban mayoritariamente a la periferia de las ciudades, el crecimiento de estas les ha absorbido y pese a no ser céntricos, están integrados en la ciudad, provocando problemáticas de accesibilidad”.

“Es totalmente imprescindible desarrollar una infraestructura de transporte público en estadios de nueva generación en Europa o incluso en Asia, como muestra la accesibilidad en metro al estadio nacional de Beijing”, concluye López-Alonso.