¿Cómo serían los grupos de pop si fueran equipos de fútbol?

Durante décadas, el balompié y la música pop fueron, en términos de apariencia e impacto visual, mundos aparte. Mientras a finales de los 70 y principios de los 80 el punk y sus derivados revolucionaban la moda e imponían una estética rupturista y radicalmente juvenil, el fútbol seguía siendo un deporte practicado por recios veinteañeros con permanente (o, peor, ¡'mullet'!), bigote y las medias caídas. Las cosas empezaron a cambiar en los años 90, con la irrupción de jugadores que, como David Beckham, no tuvieron reparo en apropiarse de unos códigos de imagen y vestimenta que hasta entonces parecían patrimonio del mundo del espectáculo. Siguiendo esa estela, hoy los futbolistas han sustituido a las estrellas del rock como iconos de la moda; las marcas se los disputan, los chavales emulan su aspecto, las camisetas de equipos con sus nombres impresos en la espalda inundan las calles... El fútbol se ha convertido en una opción estética atractiva para la juventud. Y el mundo del pop se ha dado cuenta.

"Cristiano Ronaldo y Messi son como estrellas del pop, aunque, bueno, también lo era George Best a finales de los años 60. No se trata de una competición. La fascinación que despiertan futbolistas y músicos puede coexistir perfectamente. A nosotros nos provoca la misma excitación un concierto que un partido. Y por eso, para hacer que la música y el fútbol convivan y compartan espacios, creamos Bands F.C.".

Quien habla es Nick Fraser, responsable de 'merchandising' y comunicación del grupo de Manchester The Charlatans y, desde hace un par de meses, artífice, junto al diseñador Mark Liptrott, de Bands F. C., un proyecto que nació, como tantos otros, de una conversación de bar y que, tras convertirse en todo un fenómeno en Twitter, ahora da el salto al mundo no virtual. El concepto sobre el que se sustenta Bands F.C. es una de esas ideas tan simples que parece mentira que no se le hubiera ocurrido a nadie hasta ahora: combinar escudos de equipos de fútbol con imágenes asociadas a grupos de pop, ya sean logotipos o portadas de discos. Los resultados son fabulosos.

Posibilidades ilimitadas

"El primer diseño que hicimos fue el emblema de Echo And The Bunnymen a partir del escudo del Liverpool FC –explica Fraser-. Queríamos empezar con un grupo que tuviera un vínculo claro con un equipo [los miembros de Echo And The Bunnymen son hinchas acérrimos del Liverpool] y metimos muchas referencias a sus canciones en el diseño. En el segundo hicimos casi lo opuesto: nada de palabras, solo una imagen. La simplicidad del escudo del Wolverhampton Wanderers mezclada con el símbolo de The wu Tang Clan. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que las posibilidades de la idea eran ilimitadas".

Desde entonces, Fraser y Liptrott, ayudados por un pequeño círculo de diseñadores e ilustradores que se han sumado con entusiasmo al proyecto, han creado casi 400 emblemas de otras tantas bandas. La relación entre el grupo y el equipo de fútbol que le presta su imagen es en algunos casos muy clara (Oasis y el Manchester City, Queen y el Queens Park Rangers, Saint Etienne y el... Saint Étienne), pero en otras ocasiones es inexistente y la asociación obedece únicamente a una cuestión de diseño (Joy Division y la Juventus, The Pogues y el Panathinaikos, OMD y el Real Madrid...). A veces el vínculo puede llegar a ser muy sofisticado: el Sankt Pauli de Hamburgo, el club punk por excelencia del fútbol europeo, es el elegido para representar a los Ramones, y el Estrella Roja de Belgrado queda emparejado con el cantautor socialista Billy Bragg (que en su canción 'Sexuality' incluyó el verso "Tuve un tío que jugó en el Estrella Roja de Belgrado").

Subraya Nick Fraser que han sido "muchos" los grupos que se han dirigido a ellos para expresarles lo mucho que les gustan los diseños que les han tocado en suerte. Algunos incluso han ido más allá. "Franz Ferdinand vieron un boceto de su escudo y acabaron escogiendo los colores finales. The Cribs trabajaron estrechamente con nosotros en su emblema. The Flaming Lips y los Lightning Seeds [sí, los de 'Three lions' y su "football’s coming home"] vieron unos diseños de camisetas que habíamos hecho medio en broma y ahora las estamos haciendo de verdad para los miembros de los grupos. Y muchas bandas y equipos de fútbol han compartido las imágenes en Twitter con sus seguidores".

Insignias, libros, exposiciones

La bola de nieve de Bands F.C. ya rueda fuera de las redes sociales. Además de camisetas, Fraser y Liptrott han empezado a hacer insignias y pósters y tienen un libro en camino. El Museo del Fútbol de Manchester acogerá a partir de la semana que viene una exposición con sus diseños, que más adelante podrá verse también en Nueva York, en Salford, en Sunderland ¡y en Ciudad de México! Y hay ideas para hacer juegos de cartas, álbumes de cromos... "La verdad es que hace solo seis semanas que dimos a conocer el primer diseño y todo se ha acelerado mucho, así que es difícil predecir a dónde nos va a llevar esto". Para todos aquellos que deseen estar al corriente de las novedades y los proyectos que surjan de Bands F.C., lo mejor es ir consultando la web que se pondrá en marcha el próximo 7 de septiembre (www.bandsfc.com).

Para entonces es probable que ya se haya presentado en sociedad el diseño con el escudo del FC Barcelona. Además del antes citado emblema del Real Madrid y OMD, existe también uno que empareja el escudo del Levante, con su característico murciélago, y el rockero Meat Loaf, autor del álbum superventas 'Bat out of hell'. Pero Fraser no quiere revelar mucho sobre el del Barça, ni siquiera el nombre del grupo al que irá asociado. "En realidad está ya hecho, pero no estamos seguros de que esté del todo bien y seguimos trabajando en él. Queremos que el resultado sea lo más asombroso posible porque nos encanta el Barcelona".